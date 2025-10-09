　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

▲按摩,指壓（圖／記者周宸亘攝）

▲高雄一間按摩店驚傳性侵案件。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾羿翔／綜合報導

高雄市岡山區一間名為「樂足堂」的按摩店，近日遭一名女顧客在社群平台 Dcard 爆料，指控一名男技師在按摩過程中對她進行猥褻、性侵以及恐嚇。該女網友已向岡山分局報案，警方目前已介入調查。店家則在官方粉專發聲明，表示已立即將涉事技師解職，並承諾全力配合警方調查與提供協助。

據原PO描述，她日前前往「樂足堂」按摩，原先一切正常，未料技師後來開始按摩她的大腿內側，令她感覺不對勁。對方隨即要求她轉正面，竟在過程中觸碰她的下體、胸部，甚至出言詢問「可以進去嗎？」，過程中還試圖親吻她。儘管她多次拒絕與閃避，技師仍持續侵犯。

更令人不寒而慄的是，該男技師在過程中不斷威脅，「你就算喊救命也沒有人會救你」、「怎麼不叫了，認命了嗎？」讓原PO嚇得不敢反抗。她事後表示，整起事件讓她身心受創嚴重，「當下真的嚇傻了，根本動不了」，已赴醫院驗傷，並向警方報案，還在文中貼出報案證明以證明真實性。

對於部分網友質疑事件真偽，原PO也回應，發文只是希望提醒其他女性「遠離危險」，同時懇請外界「留一點自尊給我」。

針對事件，「樂足堂」官方粉專發布聲明：

近日有顧客在社群平台上分享於本店接受服務時的不愉快經驗，我們首先向當事人表達最深的歉意，也感謝您勇敢提醒大家重視自身安全。

在得知狀況後，我們已第一時間瞭解並立即讓涉事的該位男技師離職，以確保類似事件不再發生。同時，在這裡向當事人表達誠摯的歉意，並承諾全力配合後續的處理與協助，包含相關單位的調查需求，給予當事人所需的支持。

「顧客的安全與尊重」一直是我們最重視的核心原則，也再次提醒所有夥伴必須嚴格遵守專業與自律。本店已全面加強內部教育與管理機制，防止任何對顧客不當或不尊重的行為發生。

為保障女性顧客的安全與安心，即日起我們也新增以下規定：
• 如由男師傅服務女性顧客，必須全程打開窗簾；
• 若顧客希望隱私，可由女性師傅服務。

感謝每一位支持與信任我們的顧客，我們會以此事件為警惕，持續努力維護安全、舒適且專業的按摩環境。
如有任何疑慮或需要協助，歡迎直接私訊本粉絲專頁，我們將用心回應並提供必要的協助。

樂足堂 敬上

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薇閣中學傳「5男2女搞出人命」　校方怒告！警方出手了
《歌劇魅影》男星驟逝！
快訊／諾貝爾文學獎得主揭曉！
新壽喊話中央政府協助　促成輝達進駐北士科
財神降臨！　飲料店開出發票特別獎1000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆海巡新戰力！35噸級巡防艇成軍　強化東北角海域防線

屏東光電涉違證交法！三地總裁2000萬交保翻盤　羈押禁見理由曝

女大生出遊喝醉遭侵犯！男同學「爬上床伸狼爪」　完事下場慘了

偷看女同事手機驚見「裸露私密片」想傳回手機被抓包　他下場慘了

惡劣！無良廢土業者企圖闖災區亂倒　花蓮縣府全面派員攔截中

快訊／林口某幼兒園爆虐童　老師涉「封嘴關黑屋」將移送新北檢

屏東特搜隊二度挺進花蓮　帶搜救犬「Chubby」尋找失聯災民

快訊／擔保金2.5億！辜仲諒聲請解禁赴泰　獲准責付林佳龍等3人

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

神說吸金45億全台3千人受害！驚人鈔票磚曝光　兩波起訴64人

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

基隆海巡新戰力！35噸級巡防艇成軍　強化東北角海域防線

屏東光電涉違證交法！三地總裁2000萬交保翻盤　羈押禁見理由曝

女大生出遊喝醉遭侵犯！男同學「爬上床伸狼爪」　完事下場慘了

偷看女同事手機驚見「裸露私密片」想傳回手機被抓包　他下場慘了

惡劣！無良廢土業者企圖闖災區亂倒　花蓮縣府全面派員攔截中

快訊／林口某幼兒園爆虐童　老師涉「封嘴關黑屋」將移送新北檢

屏東特搜隊二度挺進花蓮　帶搜救犬「Chubby」尋找失聯災民

快訊／擔保金2.5億！辜仲諒聲請解禁赴泰　獲准責付林佳龍等3人

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

神說吸金45億全台3千人受害！驚人鈔票磚曝光　兩波起訴64人

全運會基隆隊授旗出征　謝國樑加碼金牌每月補助2.5萬

美貧富差距擴大推升「房市兩極化」　高端買家瘋搶千萬豪宅

台南安平開台天后宮添文物　科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

基隆海巡新戰力！35噸級巡防艇成軍　強化東北角海域防線

薇閣中學傳「5男2女搞出人命」校方怒告！警方出手了　追查身分中

加熱菸10月開賣「未禁加味菸」遭批　石崇良揭進度：修法後討論

快訊／中共發航行警告　黃海10日至11日火箭發射

屏東光電涉違證交法！三地總裁2000萬交保翻盤　羈押禁見理由曝

國慶晚會逾2萬人次入場　盧秀燕致詞先提洪災：台灣患難見真情

《歌劇魅影》男星驟逝！　摯友心碎證實曝最後見面

【輸贏在彎道】村運阿公阿嬤騎電動代步車！彎道飆速嗨翻

社會熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

立委林宜瑾騙助理費　16年詐1412萬慘了

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

載美眉跑山撞死友！肇事無照猴遭公審

BMW飛車奪命！闆娘斷魂「時鐘停在3：20」

獨／新北國二女生4樓墜落　腦出血左大腿骨折變形

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

台中茶葉行凌晨遭撞　母子1死1傷

撞擊瞬間曝光！BMW飛彈式「高速炸進茶行」母死子傷

快訊／BMW猛撞茶行！兒淚「媽媽攔腰斷了」　相驗結果曝光

21歲女遭母囚禁3年餓死　告別式僅姊送行

更多熱門

相關新聞

Global Mall飲品買1送1　漢神巨蛋周年慶衝27.7億

Global Mall飲品買1送1　漢神巨蛋周年慶衝27.7億

穩坐高雄百貨龍頭的漢神巨蛋，去年砸重金對B1美食街進行大改裝，業績大有斬獲，但出國熱潮不退，也讓業者哀嘆「很辛苦」，搶在週年慶到來前引進獨家亮點品牌，盼能助攻業績。Global Mall新左營車站周年慶則在今（9）日登場，雙十連假期間推出各式餐飲買一送一，滿足旅客候車需求。

雄檢抗告成功！三地總裁鍾嘉村2千萬交保翻盤

雄檢抗告成功！三地總裁鍾嘉村2千萬交保翻盤

他逗弄兔子被抓傷　亂棒狂K摔死兔兔

他逗弄兔子被抓傷　亂棒狂K摔死兔兔

保護區綠地變柏油山　高市府回應讓她氣炸

保護區綠地變柏油山　高市府回應讓她氣炸

男吸毒恍惚隨機攻擊　持拔釘器狠K阿北害破頭

男吸毒恍惚隨機攻擊　持拔釘器狠K阿北害破頭

關鍵字：

按摩性侵高雄樂足堂

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面