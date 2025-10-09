按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

▲高雄一間按摩店驚傳性侵案件。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者曾羿翔／綜合報導

高雄市岡山區一間名為「樂足堂」的按摩店，近日遭一名女顧客在社群平台 Dcard 爆料，指控一名男技師在按摩過程中對她進行猥褻、性侵以及恐嚇。該女網友已向岡山分局報案，警方目前已介入調查。店家則在官方粉專發聲明，表示已立即將涉事技師解職，並承諾全力配合警方調查與提供協助。

據原PO描述，她日前前往「樂足堂」按摩，原先一切正常，未料技師後來開始按摩她的大腿內側，令她感覺不對勁。對方隨即要求她轉正面，竟在過程中觸碰她的下體、胸部，甚至出言詢問「可以進去嗎？」，過程中還試圖親吻她。儘管她多次拒絕與閃避，技師仍持續侵犯。

更令人不寒而慄的是，該男技師在過程中不斷威脅，「你就算喊救命也沒有人會救你」、「怎麼不叫了，認命了嗎？」讓原PO嚇得不敢反抗。她事後表示，整起事件讓她身心受創嚴重，「當下真的嚇傻了，根本動不了」，已赴醫院驗傷，並向警方報案，還在文中貼出報案證明以證明真實性。

對於部分網友質疑事件真偽，原PO也回應，發文只是希望提醒其他女性「遠離危險」，同時懇請外界「留一點自尊給我」。

針對事件，「樂足堂」官方粉專發布聲明：



近日有顧客在社群平台上分享於本店接受服務時的不愉快經驗，我們首先向當事人表達最深的歉意，也感謝您勇敢提醒大家重視自身安全。

在得知狀況後，我們已第一時間瞭解並立即讓涉事的該位男技師離職，以確保類似事件不再發生。同時，在這裡向當事人表達誠摯的歉意，並承諾全力配合後續的處理與協助，包含相關單位的調查需求，給予當事人所需的支持。



「顧客的安全與尊重」一直是我們最重視的核心原則，也再次提醒所有夥伴必須嚴格遵守專業與自律。本店已全面加強內部教育與管理機制，防止任何對顧客不當或不尊重的行為發生。



為保障女性顧客的安全與安心，即日起我們也新增以下規定：

• 如由男師傅服務女性顧客，必須全程打開窗簾；

• 若顧客希望隱私，可由女性師傅服務。

感謝每一位支持與信任我們的顧客，我們會以此事件為警惕，持續努力維護安全、舒適且專業的按摩環境。

如有任何疑慮或需要協助，歡迎直接私訊本粉絲專頁，我們將用心回應並提供必要的協助。

樂足堂 敬上