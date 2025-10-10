　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄女代書輕生！宮廟姊妹花遭控設局詐1.6億　3人訊後請回

▲孫姓女代書的女兒出面控訴宮廟詐騙1.6億 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲孫姓女代書的女兒出面控訴宮廟主持人姊妹詐騙1.6億 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名孫姓女代書1日墜樓身亡，家屬指控母親生前遭到鳳山「紫靈宮」孫姓宮主姊妹設局，聯手房產代銷業者詐騙1.6億元，害母親還不出債務走上絕路。警方昨（9）日下午拘提孫姓姊妹和其子到案，案件移送地檢署，3人深夜訊後請回。

56歲孫姓女代書為「紫靈宮」信徒，其女兒日前在律師的陪同下，在母親的靈堂前召開記者會，控訴宮廟孫姓女宮主藉母親感情、家庭不順為由，詐騙母親300多萬元。

▲孫姓女代書的女兒出面控訴宮廟詐騙1.6億 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲記者會之後，這家被指控的宮廟就被人撒冥紙，目前警方正在追查涉案人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

家屬聲淚俱下控訴，孫姓宮主要母親投資房地產幫兒女增福報，母親找來40多位親友來投資，總金額多達1.6億元，結果代銷公司沒有按月還款，導致母親被人追債，賣車、房子被法拍，母親也走上絕路。

▲▼專案小組拘提孫姓宮主等3人到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲專案小組拘提孫姓宮主等到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼專案小組拘提孫姓宮主等3人到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲宮主妹妹、兒子也到案說明。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方9日下午針對有借款詐欺疑慮的300多萬元部分，拘提孫姓女宮主、宮主妹妹以及其子陳姓男子到案說明，由檢察官親自到場指揮偵辦，釐清孫姓死者捐獻給該廟香油錢的金錢流向，據悉過程長達5年。

檢察官釐清犯罪時程與內容，認為仍有事件待查，全案偵訊後，檢方深夜將孫嫌等3人飭回，案件依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

10/08 全台詐欺最新數據

高雄代書輕生墜樓詐欺借貸

