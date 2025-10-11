這款低碳飲食恐增4成糖尿病風險！減重醫點破4關鍵：不需要放棄

▲減重醫師蕭捷健分享，若是低碳飲食執行錯誤，恐怕會導致罹患糖尿病的風險增加40％。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

減重醫師蕭捷健在臉書發文指出，最新刊登於《Diabetes Care》的哈佛長期研究，追蹤近20萬人、長達30年，結果顛覆許多人對「低碳飲食」的印象。研究發現，若低碳飲食執行方式錯誤，不僅無法預防糖尿病，反而可能讓罹病風險增加超過40％，等於是「預約糖尿病的門票」。

蕭醫師以兩位虛構角色舉例：「培根先生」為了減重，戒掉米飯與麵包，三餐充滿培根、牛排、起司與炸雞，看似健康低碳，實際上糖尿病風險比一般人高出44％；相對地，「好碳小姐」以橄欖油、魚肉、豆腐搭配大量蔬菜與少量糙米，風險反而降低16％。他提醒，這項研究顯示短期體重減輕不代表健康改善，長期卻可能因高脂低纖飲食導致發炎與胰島素失靈。

針對如何正確執行低碳飲食，蕭醫師建議可採「碳水循環」策略，透過四大原則達到平衡：

一、【蛋白質升級】–將部分紅肉改為植物性蛋白，如以香煎豆腐、毛豆取代培根與牛排。

二、【油脂升級】–用橄欖油、酪梨、堅果替代奶油與豬油，補充好油促進代謝。

三、【碳水升級】–選擇糙米、地瓜、藜麥、豆類等全穀物，富含纖維有助穩定血糖。

四、【低碳平衡】–高碳飲食隔天可短期低碳調整，不需長期完全戒碳。

他強調，「高品質、以植物性蛋白為主的低碳飲食」才是長期穩血糖、延緩老化的正確做法，千萬別為了短期體重變輕，犧牲長期健康。