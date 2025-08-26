▲中元普渡別再買泡麵！營養師推薦「奇異果」吉利又健康。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

中元節即將到來，不少企業會準備供品進行普渡，祈求生意興旺、員工健康平安，為了方便，多數企業會準備罐頭、泡麵、餅乾等耐放的加工食品，對此，營養師建議，可以選擇新鮮水果作為供品。

▲中元節即將到來，營養師建議企業，可以選擇新鮮水果作為供品。

營養師宋明樺指出，近年來許多企業愈發重視員工健康，因此在普渡供品上，若能選擇「原型食物」，例如水果，不僅象徵關懷，更是一種幸福感的巧思。「像是富含維生素C的水果，可以幫助提升員工好氣色；高膳食纖維的水果，則能促進新陳代謝。其中，奇異果就是相當不錯的選擇。」

▲營養師宋明樺指出，富含維生素C的水果，可以幫助提升員工好氣色。

宋明樺進一步說明，挑選高營養密度的水果，作為普渡供品，不僅更具營養價值，也更能傳遞「幸福企業」的氛圍，像是富含維生素C的水果，不僅具備強大抗氧化力，還能幫助員工維持好氣色，其中，兼具營養與好寓意的奇異果，就是首選

▲宋明樺指出，兼具營養與好寓意的奇異果，就是普渡供品首選。

宋明樺表示，「金黃色的奇異果含有豐富的維生素C，可以提升員工的抗壓性，維持好氣色以及調整我們身體的保護力，至於綠色的奇異果，它含有豐富的膳食纖維以及奇異酵素，可以維持我們的新陳代謝，刺激腸道的蠕動，對於久坐或者飲食不良造成的一些腸胃消化問題，其實會有一些幫助。」

▲▼金黃色奇異果含有豐富的維生素C，而綠色奇異果，富含膳食纖維及奇異酵素。

奇異果不僅是健康飲食的理想選擇，高營養密度更是滿滿加分，再加上「奇異果」諧音「吉利果」，正好呼應普渡習俗中的「四果」，不僅象徵好寓意，更能實際為員工補充營養、維持活力，讓企業普渡更健康有意義。