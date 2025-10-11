成功高中、中山女高曬「晚自習點心」太頂　一票人羨慕洗版

▲成功高中晚自習都能領免費點心飲料。（圖／網友cgmun._.ehank提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



網搜小組／董美琪報導

最近不少學生在社群上曬出「深夜讀書神器」照片，掀起一波羨慕潮。原來是成功高中與中山女高在夜自習時間，貼心準備了免費點心與飲料，讓辛苦念書的學生們不只能補充能量，也能感受到滿滿幸福感。

一位成功高中的學生分享：「成功高中真的很棒，晚自習都能領免費點心飲料，讓我們補充體力繼續讀書。」圖中可見桌上擺著一瓶牛奶、茶葉蛋、香蕉與小點心，整個組合簡單卻滿滿誠意，網友看了都大讚：「太暖了吧！」、「這待遇比上班族還好！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中山女高的夜自習點心也很厲害。（圖／網友winnie7.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



不只成功高中，中山女高的夜自習也同樣超有愛。有網友在留言貼出中山女高的幸福點心照，滿桌都是飲品、餅乾、果凍與小熊布偶裝飾，看起來超可愛，氣氛根本像在開下午茶派對！她還寫道：「中山女高的夜自習點心也很頂」，留言區更是狂刷「想回高中念書了」、「這才是青春的味道」。

學生們笑說，這些暖心小舉動不只讓大家撐過漫長的晚自習，也讓學校瞬間變成「全台最甜的讀書場所」。

▲中山女高的夜自習點心也很厲害。（圖／網友winnie7.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



不少網友大讚「成功家長會頂的」、「家長會真有錢」、「滿滿的祝福和加持」、「以前怎麼都沒有～」、「真的要感謝家長會的幫忙，都是愛爸愛媽」。更有人開玩笑說「以前只有蚊子有buffet吃」、「現在小孩太幸福了吧，連冷氣都自己裝的年代已經過去了」。

▲中山女高的夜自習點心也很厲害。（圖／網友winnie7.tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



同時，各校網友也紛紛湧入留言「比戰」——從「中山女高的夜自習點心也很頂」到「北一女綠洲的聯名點心超強」、「師大附中也不輸」，也有人開玩笑喊「建又輸」、「板又輸」、「南一中又輸」、「附中啥都沒有」「松又贏」、「成功贏爛」，整串留言彷彿在舉辦「全國點心盃」，讓網友笑說：「建議重讀！」