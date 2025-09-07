　
政治

柳采葳聲援中山女高爭「外送權」　自爆曾偷訂外食遭教官追著跑

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-柳采葳。（圖／記者黃克翔攝）

▲柳采葳聲援中山女高的午餐革命。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近期中山女高學生因不滿熱食部漲價與外送限制，連續3天集體在校長室門口吃便當，引發各界關注。國民黨台北市議員柳采葳今（7日）透過臉書聲援學生時回想自己高中時也因為團膳索然無味偷訂外食，被教官追著跑，如今在民主校園，學務處應該學會學生溝通，「這是民主社會解決問題的方式」。

柳采葳指出，近日中山女高外食事件引發熱議，學生對於校團膳衛生、品質問題都有提出具體事證，而團膳品質堪慮，學校卻仍不願意全面開放外食，當然引發學生不滿。她認為，我們嘴上說著「再窮不能窮孩子」，卻讓營養午餐成為學生就學的噩夢，如何提升教育品質？

柳采葳說，中山女高無力改善團膳品質、甚至午餐沒送達，又不願意讓學生點購外賣，等於逼迫學生吃有衛生疑慮的團膳或是餓肚子，當然會使學生難以接受。尤其學校將點購外賣當成獎勵，中午不能訂購，但放學後留校自習就可以訂購，「學校這樣雙標的做法，更證明學校的出發點，恐怕不是因為衛生安全管理的因素」。

柳采葳也回憶，高中時也曾因為團膳索然無味偷訂外送，結果被教官追著跑，但現在民主校園，應該充分溝通解決問題，「我認為校方應該要正視學生的訴求，我也要聲援中山女高的學生。」

中山女高校方則強調，9月3日已與部分學生及家長會討論，將會進行學生、家長及教師全面普投，蒐集意見後送交膳食委員會進行提案、討論、表決決定後續作為。

09/06 全台詐欺最新數據

399 1 9411 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

