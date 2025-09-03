中山女高學生「校長室前吃便當」爭取訂外送　校方：會適度調整

▲中山女高發起到校長室吃便當活動，爭取提高訂外送次數。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市立中山女高近日校內熱食部漲價，學生為爭取訂外送權益，本周一起發起到校長室門口吃便當活動，引發網路熱議，校長張云棻更發出長信回應學生，表示樂見因大環境改變而有適度調整。校方表示，校長今（3日）中午已經和學生當面溝通，將輔導學生在本月召開的膳食委員會提出建議案進行討論，校方尊重會議結論。

中山女高近日因校內熱食部漲價，加上為爭取提高訂外送權利，學生在本周一開學日起，在Threads發起到校長室門口吃便當的活動，照片可見校長室外，有數個便當盒與泡麵擺在地上。發文者指出，學生可以自己訂外送的革命尚未成功，邀請對此事有共鳴者一起到校長室外面吃午餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...



針對此事，中山女高校長張云棻昨日發出長信回應學生，指校方已收到同學對於熱食部調整價格、學校外食訂購制度的建議與聲音，這兩天將與學務處掌握歷年詳細訊息，並強調學校膳食規定修正是採委員會決議制，雖然校長和學務處皆樂見因應大環境改變，有適度調整，但仍須經過討論的法定程序。

《ETtoday新聞雲》致電詢問中山女高，校方表示，目前已有一個月訂一次外送機會，校長很重視學生意見，開學前兩天因為事情較多，不在校長室，今天中午校長有跟學生當面溝通，說明校方立場，如同信件所言，校長和學務處樂見因應大環境改變而有適度調整，但要尊重膳食委員會的法定程序，所以校方先請學生在班會上進行討論，並輔導學生，在9月中旬舉行的膳食委員會中提出建議案並進行討論，校方也會尊重會議的結論。