中山女高生「校長室前吃便當」爭取訂外送　家長會表態：欣慰

▲台北市中山女高。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

因不滿熱食部漲價與外送限制，近期北市中山女高學生連續3天集體在校長室門口吃便當，引發關注。對此，學生家長會就表態，很欣慰看到孩子們勇敢表達意見、積極爭取改變，也樂見學校給予正面的回應，「若近期膳食委員會決議通過開放訂外食時所延伸出學校所需經費，將由本屆家長會餘絀轉學校專款支應。」

「臺北市立中山女子高級中學學生家長會」在粉專表示，關於近日學生爭取開放外食的行動，他們很欣慰看到孩子們勇敢表達意見、積極爭取改變，也樂見學校給予正面的回應。

家長會指出，目前正值該屆家長會卸任交接之際，雖然相關結果尚未出爐，但保持開放的態度、樂見其成，在5日最後一次家長委員會中，全體委員一致通過，「若近期膳食委員會決議通過開放訂外食時所延伸出學校所需經費（如校門口的置餐檯、人力清潔）等，將由本屆家長會餘絀轉學校專款支應（此提案將交於9月20日的會員代表大會中覆議）。」

最後，家長會表示，會一同守護孩子，期盼他們在尊重與責任中，逐步培養判斷力與承擔力，學習成長為成熟、獨立的大人。貼文引來讚聲，「學生勇敢付出行動表達，家長會理解感受並給予讚同與支持，很感動。很開心中山女高學生自主邁進一步」、「真的，時代在進步。」