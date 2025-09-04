　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中山女高學生「坐校長室外吃飯」爭外送　校方：將投票決定

▲▼台北市中山女高。（圖／記者許敏溶攝）

▲中山女高將透過普投，決定每月訂外送次數。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市立中山女高學生為爭取訂外送權益，本周一起發起到校長室門口吃便當活動，引發各界關注。校方今（4日）表示，經過和學生交流且與家長會討論後，決定開放學生、家長、老師參與普投，目前共有「維持原狀、全面開放、部分開放」三個選項，普投結果將送膳食委員會討論，校方會尊重委員會的最後決議。

中山女高近日因校內熱食部漲價，加上為爭取提高訂外送權利，學生在本周一開學日當天起，在Threads發起到校長室門口吃便當的活動。從學生PO出照片，可見校長室外，有數個便當盒與泡麵擺在地上。發文者指出，學生可以自己訂外送的革命尚未成功，還邀請對此事有共鳴者一起到校長室外面吃午餐。

在 Threads 查看

針對此事，中山女高校長張云棻在本周二（2日）已發出長信回應學生，指校方已收到同學對於熱食部調整價格、學校外食訂購制度的建議與聲音，這兩天將與學務處掌握歷年詳細訊息，並強調學校膳食規定修正是採委員會決議制，雖然校長和學務處皆樂見因應大環境改變，有適度調整，但仍須經過討論的法定程序。

《ETtoday新聞雲》今（4日）再致電中山女高，校方表示，目前已有一個月訂一次外送機會，校方重視學生意見，所以昨天和學生交流且與家長會討論後，決定開放學生、家長、老師參與普投，目前共有「維持原狀、全面開放及部分開放」三個選項，本周五班會課各班先進行蒐集問題，進行討論後再進行線上投票。13日學校日進行說明及討論後，隨後家長進行線上投票。教師則在下周進行線上投票。

中山女高表示，經過學生、家長、老師三方投票的最終結果，將送交提膳食委員會討論，該委員會成員包括學生、家長與教師，最近一次會議為9月19日，校方將會尊重委員會的最終討論結果。

