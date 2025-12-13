　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭雲霄飛車喪命！他飛出去「猛撞頭部」　環球影城1裝置被疑出包

▲▼美國佛州環球影城新園區「史詩宇宙」（Epic Universe）雲霄飛車「星塵賽車手」（Stardust Racers）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「星塵賽車手」啟用不久，就發生死亡意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州環球影城發生死亡意外，一名32歲男子搭乘雲霄飛車「星塵賽車手」（Stardust Racers）時，疑因安全桿未能妥善固定，導致他在高速行進過程中多次撞擊頭部，最終傷重不治。

NBC、《美聯社》等外媒報導，此案發生在今年9月17日，而橘郡（Orange County）警長辦公室本周公布調查結果，判定受害者死於多處鈍器創傷，而整起死亡事件屬於「意外性質」。

報告寫道，死者薩瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）因脊椎疾病需使用輪椅，當天與女友一同搭乘雲霄飛車。監視器畫面顯示，他在搭乘初期狀況良好，結束時卻已失去反應。

目擊者馬歇爾（Anna Marshall）正好是醫師，她回憶薩瓦拉當時癱倒在座位上，手臂垂掛車廂外，大腿骨斷成兩截。環球影城的醫護人員托雷斯（Sebastian Torres）也說，設施停下時，薩瓦拉快要從座位跌出去，但仍被安全桿卡住，臉部多處創傷。

儘管調查報告指出，工作人員確實遵循標準程序，並未疏忽職守，但也有證詞顯示，薩瓦拉的安全桿必須多次反覆按壓，才能夠成功鎖定。女友表示，「我以為他已經被固定好了，但雲霄飛車開始進入第一個下坡時，凱文向前飛了出去」，多次撞擊頭部，她試圖把男友拉回來卻做不到。

「星塵賽車手」是一種雙軌發射式雲霄飛車，時速可達100公里，入口處設有警告標示，提醒患有背頸疾病或近期接受手術的遊客不宜搭乘。環球影城則尚未回應。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉
泰柬今晚停火！馬來西亞、美國放大招
急凍3天！體感「最低探6度」
獨／廖大乙被罵神棍「親自登門對質」　酸民見本尊尷尬了
快訊／柬埔寨點頭！　總理洪瑪內同意「今晚10點停火」
台北飛日本航班　行動電源爆炸！機上畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

突發狂「衝撞玻璃門」倒地亡！他訪普吉島餐廳　生前舉動超毛

泰柬今晚停火！馬來西亞、美國放大招　「地+空」雙重監督

快訊／柬埔寨點頭！　總理洪瑪內同意「今晚10點停火」

搭雲霄飛車喪命！他飛出去「猛撞頭部」　環球影城1裝置被疑出包

日本氣象廳證實「7地區」進入地震高危險期！　規模恐超過7.5

小護士變身酒店紅牌！　櫻花妹轉行前「清純白衣天使照」曝

白宮AI主管：北京識破美國策略　「拒買H200」繼續扶持華為

柬軍36處地雷座標曝光！　泰軍找到柬士兵「機密手札」

「1妻2夫」全家沒人知！她日夜輪班扮嬌妻　2家僅距19公里

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

突發狂「衝撞玻璃門」倒地亡！他訪普吉島餐廳　生前舉動超毛

泰柬今晚停火！馬來西亞、美國放大招　「地+空」雙重監督

快訊／柬埔寨點頭！　總理洪瑪內同意「今晚10點停火」

搭雲霄飛車喪命！他飛出去「猛撞頭部」　環球影城1裝置被疑出包

日本氣象廳證實「7地區」進入地震高危險期！　規模恐超過7.5

小護士變身酒店紅牌！　櫻花妹轉行前「清純白衣天使照」曝

白宮AI主管：北京識破美國策略　「拒買H200」繼續扶持華為

柬軍36處地雷座標曝光！　泰軍找到柬士兵「機密手札」

「1妻2夫」全家沒人知！她日夜輪班扮嬌妻　2家僅距19公里

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

雙子座流星雨明下午爆發　氣象署：入夜到周一晨觀賞最佳　

2025路竹番茄節登場　明星、親子樂、農事體驗一次滿足

快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

台中神棍誆「嘿咻改命」15年性侵5女58次　二審加重判刑16年

強化山域搜救技能　消防署跨機關台中和平聯訓

混血女DJ若熙娘娘昔遭跟蹤！　「控狂粉裝熟蹭車」結局神反轉

玉女歌手結婚16年還是美成這樣！　重返台灣開唱...提出超特殊1要求

胃癌四期唐玲參加「松山之春」聖誕點燈　獲頒「榮譽模範生」

沒有小三介入！老公員旅結束「突然提離婚」　她聽原因：要答應嗎

突發狂「衝撞玻璃門」倒地亡！他訪普吉島餐廳　生前舉動超毛

【遛蛇變意外】蟒蛇纏頸釀休克斷片！26歲男清醒道歉：做了最壞示範

國際熱門新聞

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

泰軍出動F-16空襲柬埔寨　炸毀補給橋梁

川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

旅遊禁令滿月「中國旅行社更慘」

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

即／川普調停破局　泰總理：將繼續攻擊

美軍罕見突襲　中國「赴伊朗貨輪」遭攔截

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

懷孕4個月上戰場！柬女兵慘死前線

劍指台積電　三星破天荒讓馬斯克「住進」晶圓廠

兒長聊ChatGPT後弒母　OpenAI挨告

更多熱門

相關新聞

泰GL劇《雲霄飛車》SPN來台

泰GL劇《雲霄飛車》SPN來台

真是「泰」稀有，創泰百GL（GIRL LOVE）見面會以三人的單數形式會粉絲紀錄！泰國知名製作公司Motion Minds Entertainment公司旗下的GL演技派組合Shelly、Pundao與Neko，簡稱SPN，宣布即將帶著造成兩派粉絲論的人氣GL泰劇《雲霄飛車》（Roller Coaster），來台舉辦第一場海外見面會。

雲霄飛車出軌　女遭甩飛「6m高空墜地」

雲霄飛車出軌　女遭甩飛「6m高空墜地」

雲霄飛車安全帶突鬆脫　夫妻驚險抓女童救命

雲霄飛車安全帶突鬆脫　夫妻驚險抓女童救命

環球影城出人命　坐雲霄飛車猝死

環球影城出人命　坐雲霄飛車猝死

2歲童抱腿上摔出雲霄飛車　爸救兒也跳出座位

2歲童抱腿上摔出雲霄飛車　爸救兒也跳出座位

關鍵字：

雲霄飛車環球影城星塵賽車手

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

最忘恩負義的三大星座！

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面