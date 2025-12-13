搭雲霄飛車喪命！他飛出去「猛撞頭部」　環球影城1裝置被疑出包

▲「星塵賽車手」啟用不久，就發生死亡意外。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州環球影城發生死亡意外，一名32歲男子搭乘雲霄飛車「星塵賽車手」（Stardust Racers）時，疑因安全桿未能妥善固定，導致他在高速行進過程中多次撞擊頭部，最終傷重不治。

NBC、《美聯社》等外媒報導，此案發生在今年9月17日，而橘郡（Orange County）警長辦公室本周公布調查結果，判定受害者死於多處鈍器創傷，而整起死亡事件屬於「意外性質」。

報告寫道，死者薩瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）因脊椎疾病需使用輪椅，當天與女友一同搭乘雲霄飛車。監視器畫面顯示，他在搭乘初期狀況良好，結束時卻已失去反應。

目擊者馬歇爾（Anna Marshall）正好是醫師，她回憶薩瓦拉當時癱倒在座位上，手臂垂掛車廂外，大腿骨斷成兩截。環球影城的醫護人員托雷斯（Sebastian Torres）也說，設施停下時，薩瓦拉快要從座位跌出去，但仍被安全桿卡住，臉部多處創傷。

儘管調查報告指出，工作人員確實遵循標準程序，並未疏忽職守，但也有證詞顯示，薩瓦拉的安全桿必須多次反覆按壓，才能夠成功鎖定。女友表示，「我以為他已經被固定好了，但雲霄飛車開始進入第一個下坡時，凱文向前飛了出去」，多次撞擊頭部，她試圖把男友拉回來卻做不到。

「星塵賽車手」是一種雙軌發射式雲霄飛車，時速可達100公里，入口處設有警告標示，提醒患有背頸疾病或近期接受手術的遊客不宜搭乘。環球影城則尚未回應。