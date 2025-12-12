取代G7？川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普政府近期被披露的一份未公開《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS）完整版內容，引發華府與國際戰略圈高度關注。文件不僅主張美國逐步淡出歐洲防務角色，還提出成立「核心五國」（Core 5，C5）的全新構想，成員包括美國、中國、俄羅斯、日本與印度，被外界解讀為可能取代七國集團（G7）的新型大國協調架構。

據《Defense One》與《Politico》報導，C5構想出現在白宮上週公布的NSS非機密版本之前流傳的加長草案中。該文件主張，未來全球秩序不應再以意識形態或民主標準為核心，而是由人口與實力兼具的主要強權共同協調，歐洲國家則未被納入此一架構。

這一構想與現行G7形成強烈對比。G7成員須同時具備高度經濟實力與民主制度，而C5則刻意打破這項門檻，將中國與俄羅斯等美國長期競爭對手納入同一合作框架。文件並規劃，C5將定期舉行高峰會，首項優先議題聚焦中東安全，特別是推動以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化。

據報導，國安專家指出，這套設計高度符合川普一貫的世界觀。曾任拜登政府國安會歐洲事務主任的托瑞・陶西格分析，川普並非以價值或意識形態劃分陣營，而是偏好與各區域的強勢國家直接打交道，讓這些國家在各自勢力範圍內維持秩序。

國安專家也特別點出，歐洲完全缺席C5架構，恐讓歐洲盟國認為，川普政府已默認俄羅斯在歐洲的主導地位，並準備降低美國對歐洲安全的承諾。

這一判斷也與文件其他內容相互呼應。完整版NSS明確主張，美國應終結對「不斷擴張的北約」的長期承擔，要求歐洲國家逐步降低對美軍的依賴，並將外交資源集中在理念相近的歐洲國家，如奧地利、匈牙利、義大利與波蘭，甚至以「拉離歐盟」作為合作目標。

此外，文件罕見直言美國霸權已經失敗，認為追求由單一國家主導全球秩序既不可行，也不符合美國利益。文件指出，美國只需在他國行為直接威脅自身利益時介入，否則應透過區域性大國分工維持穩定。

不過，相關報導刊出後，白宮隨即否認存在任何未公開版本的國家安全戰略。白宮發言人安娜・凱利表示，官方公布的33頁文件是唯一版本，不存在替代、私人或機密文本，並批評相關說法為不實臆測。

儘管如此，多名國安與外交觀察人士指出，無論文件是否正式存在，C5概念本身確實反映出川普政府可能採取的戰略方向，也預示著美國與盟友、競爭對手之間的關係，恐將面臨重大調整。