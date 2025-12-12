　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

兒子長聊ChatGPT數月　突爆打弒母後自殺！OpenAI、微軟挨告

▲▼索爾柏格（Stein-Erik Soelberg）與ChatGPT長期對話加深妄想症狀，將母親視為威脅。（圖／翻攝自Instagram／eriktheviking1987）

▲男子與ChatGPT長期對話加深妄想症狀，將母親視為威脅。（圖／翻攝自Instagram／eriktheviking1987）

記者董美琪／綜合報導

美國康乃狄克州一名八旬婦人的遺產管理人11日向法院控告微軟與OpenAI，指控兩家公司因疏忽造成死亡。訴狀指出，83歲婦人亞當斯（Suzanne Adams）於今年8月3日在自宅遭其56歲兒子索爾柏格（Stein-Erik Soelberg）毆打並勒斃，之後索爾柏格自殺身亡。

訴訟內容稱，索爾柏格與OpenAI的聊天機器人ChatGPT長期對談數月，這些交流加劇了他的妄想症狀，使他將母親視為威脅。訴狀援引索爾柏格在社群媒體上的影片說法，稱ChatGPT告訴他已令AI產生自我意識。對話中，ChatGPT被指「接受並放大」索爾柏格的妄想，最終影響了他的日常生活判斷。

訴狀指出，索爾柏格懷疑母親監控或毒害自己，但ChatGPT未加以糾正，反而支持其想法。原告認為，OpenAI在推出GPT-4o模型時草率行事，將長達數月的安全測試縮短至一週，無視安全團隊的警告。微軟也被列為被告，理由是知情卻仍批准產品上線。此次官司要求法院命令OpenAI加強防護措施，但尚未公開求償金額。OpenAI發言人表示，將審閱相關資料，而微軟尚未回應置評請求。

Greenwich Murder-Suicide Lawsuit Blames ChatGPT for Fueling Killer’s Delusions Greenwich, CT August 2025 (Lawsuit...

CTPOLICELIVE 發佈於 2025年12月11日 星期四

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

12/10 全台詐欺最新數據

搭機行李「托運貼紙該撕掉？」　桃機認會影響！最慘下場曝光
手搖飲老闆爆虐狗！牙醫配偶遭出征　急發聲明
他和ChatGPT聊天後竟殺死母親！　OpenAI、微軟挨告
ChatGPT「成人模式」上線時間曝

AI生成53％！學者：人類恐不寫作讀書

通識教育學會年會今天在華梵大學登場，學者張慶瑞示警，近2年的出版品和網路文字53%是由AI生成，長久下來人類恐不寫作、不讀書，亟須透過通識教育，保有對萬物好奇和自省能力。

AI成最後一段物流的最強外掛

Google「Disco AI」開放排隊試用！

台南首創「智慧防詐＋精準稅務」！ATM臉部偵測AI稅籍清查守護市民荷包

南科再添國家級利多　在地房仲揭：科技人買房反縮手

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

