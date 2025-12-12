兒子長聊ChatGPT數月　突爆打弒母後自殺！OpenAI、微軟挨告

▲男子與ChatGPT長期對話加深妄想症狀，將母親視為威脅。（圖／翻攝自Instagram／eriktheviking1987）



美國康乃狄克州一名八旬婦人的遺產管理人11日向法院控告微軟與OpenAI，指控兩家公司因疏忽造成死亡。訴狀指出，83歲婦人亞當斯（Suzanne Adams）於今年8月3日在自宅遭其56歲兒子索爾柏格（Stein-Erik Soelberg）毆打並勒斃，之後索爾柏格自殺身亡。

訴訟內容稱，索爾柏格與OpenAI的聊天機器人ChatGPT長期對談數月，這些交流加劇了他的妄想症狀，使他將母親視為威脅。訴狀援引索爾柏格在社群媒體上的影片說法，稱ChatGPT告訴他已令AI產生自我意識。對話中，ChatGPT被指「接受並放大」索爾柏格的妄想，最終影響了他的日常生活判斷。

訴狀指出，索爾柏格懷疑母親監控或毒害自己，但ChatGPT未加以糾正，反而支持其想法。原告認為，OpenAI在推出GPT-4o模型時草率行事，將長達數月的安全測試縮短至一週，無視安全團隊的警告。微軟也被列為被告，理由是知情卻仍批准產品上線。此次官司要求法院命令OpenAI加強防護措施，但尚未公開求償金額。OpenAI發言人表示，將審閱相關資料，而微軟尚未回應置評請求。

