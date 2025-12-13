　
國際

柬軍36處地雷座標曝光！　泰軍找到柬士兵「機密手札」

▲▼柬軍36處地雷座標曝光！　泰軍找到柬士兵「機密手札」。（圖／泰國第二軍區）

▲泰軍公開柬埔寨士兵布雷筆記。（圖／泰國第二軍區）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普13日表示，泰國士兵在邊境踩到地雷受傷純屬意外，此番言論隨即引起泰國總理阿努廷嚴正駁斥。如今泰國陸軍第2軍區更公布相關證據指出，泰軍在泰柬邊境衝突後，查獲柬埔寨士兵一本詳細記載地雷部署的筆記本，內容揭露超過36處地雷埋設點座標，並繪有完整布雷區域地圖。

阿努廷12日深夜與美國總統川普通話後，川普隨即在社群媒體發文，將造成泰軍傷亡的地雷爆炸事件定調為「意外」，並聲稱泰、柬雙方已達成停火協議。阿努廷13日上午火速反駁稱，絕非單純的意外，更揚言泰國將持續軍事行動直到威脅完全消除。

根據Khaosod報導，泰國國防部發言人蘇拉善中校13日公開證據反駁指出「我想問問這真的是意外嗎？在軍事行動中，我們有保衛主權的職責。」他強調，泰軍是在例行邊界巡邏時遭到蓄意布設的地雷攻擊。

這本由泰國前線部隊繳獲的柬埔寨士兵筆記本中，詳細標註36個地雷與陷阱炸彈的座標位置，甚至畫出精確的布雷示意圖，顯示柬方早有預謀在泰軍巡邏路線埋設大量地雷。

蘇拉善指出，地雷屬於武器裝備，並非玩具，不可能造成意外傷害，「這明顯是柬方刻意在我軍巡邏區域埋設地雷的惡意行為」。他透露，雖然先前已清除該區域所有地雷，但柬方竟再度進入布雷，「這顯示出傷害我方執勤人員生命的惡意企圖，企圖製造挑釁情勢」。

與此同時，邊境衝突已波及平民，位於四色菊府的民宅區有2名村民遭柬軍槍彈和爆炸碎片擊中重傷，其中1人手臂幾乎被炸斷。

 
