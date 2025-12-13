　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「1妻2夫」全家沒人知！她日夜輪班扮嬌妻　2家僅距19公里

▲▼「1妻2夫」全家沒人知！她日夜輪班扮嬌妻　2家僅距19公里。（圖／翻攝臉書）

▲小姑出示2份結婚證書，揭露大嫂的重婚的欺騙惡行。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞發生離奇案件，一名女子同時維持2段婚姻關係，儘管每晚都回家與第1任丈夫同床，事實上白天時間都待在第2任丈夫家裡生活。她的欺騙行徑被小姑揭發後，不僅拒絕搬離正牌老公住處，甚至反過來指控小姑騷擾。

Kosmo、《星洲報》等外媒報導，小姑艾金（Ekin Derahim）6日帶著員警與村民突襲檢查一處民宅，發現大嫂與一名自稱是她丈夫的男子共處一室，這才揭發其重婚行徑。

該男出示文件證明，2人去年11月5日在泰國宋卡（Songkhla）宗教局正式結婚。但根據艾金所知，兄嫂2016年3月結婚至今從未離婚，一直以正常夫妻方式生活。

Assalamualaikum pada semua rakyat malaysia tolong dan bantulah kami sekeluarga,kak ipar saya yang berasal dari...

Ekin Derahim 發佈於 2025年12月10日 星期三

艾金表示，大嫂利用哥哥每天外出工作時，在2名丈夫家中輪流往返，「白天待在第2任丈夫家，晚上則回到哥哥身邊」，由於兩地相距僅19公里而能夠輕鬆來回，成功隱瞞家人1年多。

事件曝光迄今已經一周，大嫂依然拒絕搬離，甚至反過來向警方報案，指控艾金騷擾她。艾金透露，在大嫂不斷懇求原諒的攻勢之下，哥哥似乎正在動搖。

艾金已向丹那美拉縣（Jajahan Tanah Merah）伊斯蘭宗教辦公室舉報，並在臉書公開此事，還附上結婚證書照片作為證據，「這已不僅僅是家庭糾紛，而是涉及伊斯蘭教的神聖性。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／社區大樓墜下！紅磚道留大片血　女子當場慘死
馬偕醫院突收500杯手搖飲料　竟是「超大咖天團買單送醫護」
被問張軒睿！許光漢罕見變臉
中研院長3候選人「陳建仁獲最高票」　院士盼大仁哥降低政治色彩
最強啦啦隊派對太狂！開賣1分鐘火速完售

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

柬軍36處地雷座標曝光！　泰軍找到柬士兵「機密手札」

「1妻2夫」全家沒人知！她日夜輪班扮嬌妻　2家僅距19公里

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

馬杜洛危險了？　被川普盯上「求援中俄」慘碰軟釘子

全球唯一「藍色麥當勞」美照曝光！　網紅打卡點離台積電不遠

每年只忙1個月！冷門副業「年收破百萬」　美消防員嗨迎提前退休

快訊／川普調停破局！　泰國總理：將繼續採取軍事行動

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

「懷孕4個月」被逼上戰場！　柬埔寨女兵慘死前線

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

柬軍36處地雷座標曝光！　泰軍找到柬士兵「機密手札」

「1妻2夫」全家沒人知！她日夜輪班扮嬌妻　2家僅距19公里

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

馬杜洛危險了？　被川普盯上「求援中俄」慘碰軟釘子

全球唯一「藍色麥當勞」美照曝光！　網紅打卡點離台積電不遠

每年只忙1個月！冷門副業「年收破百萬」　美消防員嗨迎提前退休

快訊／川普調停破局！　泰國總理：將繼續採取軍事行動

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

「懷孕4個月」被逼上戰場！　柬埔寨女兵慘死前線

賴士葆稱「不停砍年金也會破產」　網酸：不能執政就乾脆弄爛

《艾蜜莉5》即將登場！Lily Collins搶先穿Balenciaga特製裙散發霸氣美

王彩樺、游安順互撕驚動鄰居！吵架影片被放上網瘋傳　劇組急私訊：拜託刪掉

陸擬規範汽車業促銷與定價行為　比亞迪、小鵬等車企發聲支持

鹿港回收車自小客碰撞！車頭爛毀零件噴滿地　4人掛彩送醫

少時Tiffany早被套牢了！甜蜜戴上情侶對戒　IG放閃曝熱戀細節

快訊／高雄女社區大樓墜下！紅磚道遺留大片血　當場慘死 

全國油茶籽及茶油品選評　花蓮9品牌獲肯定

嘉義茶博會防詐騙　中埔警分局推識詐防詐宣導

快訊／婦騎車撞霧台2號橋！拋飛15公尺溪谷　傷勢嚴重搶救中

國際熱門新聞

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

泰軍出動F-16空襲柬埔寨　炸毀補給橋梁

川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

旅遊禁令滿月「中國旅行社更慘」

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

美軍罕見突襲　中國「赴伊朗貨輪」遭攔截

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

即／川普調停破局　泰總理：將繼續攻擊

劍指台積電　三星破天荒讓馬斯克「住進」晶圓廠

懷孕4個月上戰場！柬女兵慘死前線

兒長聊ChatGPT後弒母　OpenAI挨告

更多熱門

相關新聞

三寶爸偷聊酒店妹！她嬌喊「整天只想X我」：照顧下半身太多了

三寶爸偷聊酒店妹！她嬌喊「整天只想X我」：照顧下半身太多了

一段婚姻關係破裂的背後，牽扯出丈夫與八大行業女子間超越職業範疇的曖昧關係。雲林一名人妻小欣與丈夫阿銘（均為化名）結婚多年，育有三名子女，兩人於2024年底正式離婚。離婚後，小欣難以接受婚姻尚存時，阿銘與酒店小姐阿麗（化名）之間的親密互動，遂提起民事訴訟，控告兩人侵害配偶權，原請求新台幣100萬元精神賠償。

中國婚介逼男2月4婚　現任妻被迫離台

中國婚介逼男2月4婚　現任妻被迫離台

日秋田列車出軌翻覆　駕駛一度受困

日秋田列車出軌翻覆　駕駛一度受困

俄籍妻交友軟體外遇2男　法院判賠20萬

俄籍妻交友軟體外遇2男　法院判賠20萬

女中尉偷吃同袍　正宮見孕照怒討百萬

女中尉偷吃同袍　正宮見孕照怒討百萬

關鍵字：

重婚劈腿出軌外遇

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

最忘恩負義的三大星座！

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面