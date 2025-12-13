「1妻2夫」全家沒人知！她日夜輪班扮嬌妻　2家僅距19公里

▲小姑出示2份結婚證書，揭露大嫂的重婚的欺騙惡行。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞發生離奇案件，一名女子同時維持2段婚姻關係，儘管每晚都回家與第1任丈夫同床，事實上白天時間都待在第2任丈夫家裡生活。她的欺騙行徑被小姑揭發後，不僅拒絕搬離正牌老公住處，甚至反過來指控小姑騷擾。

Kosmo、《星洲報》等外媒報導，小姑艾金（Ekin Derahim）6日帶著員警與村民突襲檢查一處民宅，發現大嫂與一名自稱是她丈夫的男子共處一室，這才揭發其重婚行徑。

該男出示文件證明，2人去年11月5日在泰國宋卡（Songkhla）宗教局正式結婚。但根據艾金所知，兄嫂2016年3月結婚至今從未離婚，一直以正常夫妻方式生活。

Assalamualaikum pada semua rakyat malaysia tolong dan bantulah kami sekeluarga,kak ipar saya yang berasal dari... 由 Ekin Derahim 發佈於 2025年12月10日 星期三

艾金表示，大嫂利用哥哥每天外出工作時，在2名丈夫家中輪流往返，「白天待在第2任丈夫家，晚上則回到哥哥身邊」，由於兩地相距僅19公里而能夠輕鬆來回，成功隱瞞家人1年多。

事件曝光迄今已經一周，大嫂依然拒絕搬離，甚至反過來向警方報案，指控艾金騷擾她。艾金透露，在大嫂不斷懇求原諒的攻勢之下，哥哥似乎正在動搖。

艾金已向丹那美拉縣（Jajahan Tanah Merah）伊斯蘭宗教辦公室舉報，並在臉書公開此事，還附上結婚證書照片作為證據，「這已不僅僅是家庭糾紛，而是涉及伊斯蘭教的神聖性。」