旅遊禁令滿月「中國旅行社反而更慘」　日媒點出1關鍵

▲日本多數業者表示，並未因旅遊禁令，導致來客量明顯下滑。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

因「台灣有事」引發外交風波後，中國政府對日本發布旅遊禁令，迄今已屆滿1個月。此政策原本預期大幅衝擊日本觀光業，實際上反而讓中國旅行社承受更大損失。

《產經新聞》指出，中國團客大多與國內旅行社預訂赴日行程，因此一旦取消行程，是中方業者首當其衝。儘管招待海外遊客的日本飯店及旅館也出現取消潮，但許多住宿設施採用「預付機制」，成功避免違約風險。

日本某全國連鎖飯店業者坦言，「即使中國客人的預約沒了，也沒什麼大問題。」京都嵐山旅館業者說，「即便前一天取消，很快就有其他預約進來。」近畿地區旅館業者分析，蒙受最大衝擊的是「中國人經營的民宿」，因為住宿費用「大多透過中國電子支付付款，對日本經濟成長貢獻有限」。

多名日本旅遊業人士指出，萬一團客取消行程，往往帶來龐大損失，因此「預付制度」早已成為業界主流做法。某大型旅行社業者透露，「通常在簽訂合約時就會收取費用」，由於此次取消屬於「客戶自身因素」，旅行社僅需部分退費即可。

個人旅客方面，線上訂房平台大多要求信用卡預先付款，實際損失相當有限。都市地區業者更指出，即使中國旅客取消，歐美及東南亞遊客需求，仍能完全補足缺口。

不過，並非所有業者都能全身而退。京都市觀光協會透露，部分中國遊客拒絕支付取消費，日本業者「因顧及合作夥伴關係，不得不放棄追討」。愛知縣蒲郡市「蒲郡飯店」經理竹內惠子也說，該飯店7到8成住客為中國團客，禁令發布後多達2000人的團體預約全部取消，追討取消費卻面臨困難，而且「完全沒有新的預約」。

中國遊客取消潮？ 外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

中國禁令影響有限！ 日本業者照樣忙：其他國家「立刻補上」