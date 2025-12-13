　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

旅遊禁令滿月「中國旅行社反而更慘」　日媒點出1關鍵

▲▼日本旅遊,東京旅遊,淺草。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本多數業者表示，並未因旅遊禁令，導致來客量明顯下滑。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

因「台灣有事」引發外交風波後，中國政府對日本發布旅遊禁令，迄今已屆滿1個月。此政策原本預期大幅衝擊日本觀光業，實際上反而讓中國旅行社承受更大損失。

《產經新聞》指出，中國團客大多與國內旅行社預訂赴日行程，因此一旦取消行程，是中方業者首當其衝。儘管招待海外遊客的日本飯店及旅館也出現取消潮，但許多住宿設施採用「預付機制」，成功避免違約風險。

日本某全國連鎖飯店業者坦言，「即使中國客人的預約沒了，也沒什麼大問題。」京都嵐山旅館業者說，「即便前一天取消，很快就有其他預約進來。」近畿地區旅館業者分析，蒙受最大衝擊的是「中國人經營的民宿」，因為住宿費用「大多透過中國電子支付付款，對日本經濟成長貢獻有限」。

▲▼陸客前往日本旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

多名日本旅遊業人士指出，萬一團客取消行程，往往帶來龐大損失，因此「預付制度」早已成為業界主流做法。某大型旅行社業者透露，「通常在簽訂合約時就會收取費用」，由於此次取消屬於「客戶自身因素」，旅行社僅需部分退費即可。

個人旅客方面，線上訂房平台大多要求信用卡預先付款，實際損失相當有限。都市地區業者更指出，即使中國旅客取消，歐美及東南亞遊客需求，仍能完全補足缺口。

不過，並非所有業者都能全身而退。京都市觀光協會透露，部分中國遊客拒絕支付取消費，日本業者「因顧及合作夥伴關係，不得不放棄追討」。愛知縣蒲郡市「蒲郡飯店」經理竹內惠子也說，該飯店7到8成住客為中國團客，禁令發布後多達2000人的團體預約全部取消，追討取消費卻面臨困難，而且「完全沒有新的預約」。

中國遊客取消潮？　外媒揭「真實數據」：對日衝擊有限

中國禁令影響有限！　日本業者照樣忙：其他國家「立刻補上」

 
12/11 全台詐欺最新數據

487 3 3685 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

情侶鐵軌中間吵架！火車高速駛過　險輾死畫面曝光
妙齡女報案遭「合成裸女圖」　高雄警記一大過調職
麥當勞吃到「生雞塊」！　業者道歉認疏失
「健康胖」是假象　研究揭「無三高」肥胖風險：心臟病機率增37
快訊／泰軍出動F-16空襲！　炸毀2座橋梁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

質疑華為AI實力　美議員：靠「台灣空殼公司」走私晶片

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

「懷孕4個月」被逼上戰場！　柬埔寨女兵慘死前線

泰軍出動F-16空襲柬埔寨！　炸毀「補給橋梁」切斷前線運輸

旅遊禁令滿月「中國旅行社反而更慘」　日媒點出1關鍵

中俄15軍機繞飛日本挑釁！　自衛隊幹部：路徑瞄準東京都心

XL惡霸犬咬人「警狂開19槍才擊斃」　英84歲老翁傷重不治

美軍罕見海上突襲！　中國「赴伊朗貨輪」印度洋遭攔截

「淫魔富商」私藏照曝光！　川普、柯林頓等大咖全入鏡

芬蘭小姐「瞇瞇眼」涉歧視！　主辦宣布：撤銷后冠

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

少時Tiffany螢幕初吻就是男友卞耀漢！　羞認「親到嘴巴腫起來」

馬博橫斷2山友受傷！黑鷹直升機飛太平谷救援　吊掛下山送醫

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

泰軍出動F-16空襲柬埔寨　炸毀補給橋梁

川普政府擬研議「核心五國」　中國、俄羅斯都入列

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

美軍罕見突襲　中國「赴伊朗貨輪」遭攔截

劍指台積電　三星破天荒讓馬斯克「住進」晶圓廠

兒長聊ChatGPT後弒母　OpenAI挨告

美版和平方案曝：烏克蘭2027年加入歐盟

博通股價重挫11%　毛利率引發AI報酬疑慮

日登山客遭熊襲亡　手錶GPS曝屍體拖行軌跡

「淫魔富商」私照曝　川普、柯林頓全入鏡

「台灣有事」是脫稿陳述！日議員：個人見解

「台灣有事」是脫稿陳述！日議員：個人見解

日本首相高市早苗先前「台灣有事」等言論引起中國政府強烈不滿。對此，日本立憲民主黨參議員辻元清美揭露，高市早苗先前提出的「台灣有事答辯」並非出自官僚撰寫的正式答辯資料，而是她個人的見解。

駐日辦事處發文示警　曝台客2大誇張求救案例

駐日辦事處發文示警　曝台客2大誇張求救案例

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

謝謝中國！南韓觀光客「飛日本」：飯店便宜

星悅航空「台北－北九州」明年秋天開

星悅航空「台北－北九州」明年秋天開

日本環球影城VIP私人行程6亮點

日本環球影城VIP私人行程6亮點

旅遊禁令日本觀光日本旅遊預付旅館飯店台灣有事

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

