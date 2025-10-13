快訊／中美貿易戰衝擊！　陸A股三大指數大幅低開

▲大陸股市。（圖／視覺中國CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中美近日持續過招，在大陸加強稀土出口管制之後，美國總統川普喊出對大陸加課100％關稅，加上中美互徵天價港口稅，導致美股暴跌，台股也受到牽連。大陸股市也不例外，三大指數今（13）日全部大幅低開。

10月13日早間大陸A股開盤，上證指數跌2.49％，深證成指跌3.88％，創業板指跌4.44％，北證50跌4.17％。轉基因、糧食概念股走強，AIPC、3D攝影鏡頭、CPO、麒麟電池、銅纜高速連接概念股走弱。

具體來看，上證指數開盤報3800點，跌96點或2.49％。深證成指開盤報12837點，下跌518點或3.88％。滬深300指數開盤報4490點，下跌125點或2.73％。創業板指數開盤報2975點，下跌138點或4.44％。

各板塊全線下跌，電器、電子器件、汽車製造股下跌逾4％；化工、房地產、煤炭、水泥、石油股跌逾3％；有色金屬、傳媒娛樂、鋼鐵、生物製藥、電力股跌逾2％；金融股跌逾1％。

港股方面，今日恒生指數低開656點，報25634點，成交78.6億元港幣，跌2.5％；恒生科技指數跌2.43％，報6107點。其中，阿里巴巴跌近4％，小米跌逾4％。

▼A股13日開盤狀況。（圖／翻攝21經濟網）