泰軍出動F-16空襲柬埔寨！　炸毀「補給橋梁」切斷前線運輸

▲泰國軍方13日清晨出動2架F-16戰機，對柬埔寨菩薩省地區發動空襲，轟炸當地橋梁。（圖／取自柬中時報，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

泰國與柬埔寨邊境局勢再度升溫。泰國軍方今（13日）清晨出動2架F-16戰機，對柬埔寨菩薩省（Pursat）特莫達（Thomoda）地區發動空襲，轟炸當地橋梁。泰方表示，此舉是為切斷柬埔寨前線軍事補給線；不過，柬埔寨國防部則指控，空襲造成酒店建築與兩座橋梁受損，並嚴厲譴責泰軍行動。

根據泰國方面說法，行動發生於清晨6時左右。泰國空軍出動2架F-16戰機，在達叻府（Trat）邊境一帶執行任務，並在海軍提出支援請求後，鎖定位於柬埔寨菩薩省他瑪達村的「賈伊朱姆尼亞」橋作為攻擊目標。泰軍指出，情報顯示柬埔寨近期持續在邊境集結兵力與重型武器，並利用該橋作為後勤補給通道，因此決定摧毀橋梁以切斷運輸路線。

泰軍戰機在目標上空盤旋後，分別於清晨6時整、6時07分與6時12分進行三次投彈。泰方初步回報指出，橋梁已遭到破壞，且行動結束後，柬埔寨方面並未立即進行反擊。

泰國海軍陸戰隊達叻特遣隊指揮官萬那（Thammanoon Wanha）上校表示，軍方已連日監控柬埔寨部隊動向，確認對方透過該橋進行補給，才會將其列為攻擊目標。他形容此次行動已成功切斷補給線，「情勢形同關門打狗。」

不過，柬埔寨國防部今早發布聲明，證實泰軍清晨出動2架F-16戰機，對菩薩省特莫達地區實施空中轟炸。聲明指出，清晨5時50分與5時55分，泰軍戰機先後向當地一棟酒店建築投下炸彈；隨後於6時02分、6時07分與6時12分，接連轟炸被稱為「勝利橋」的新橋與舊橋，導致橋梁與建築物受損。

柬國防部並表示，截至發布聲明時，泰軍戰機仍未停止空襲行動。

柬埔寨公共工程與運輸部發言人彭倫向《柬中時報》證實，遭到轟炸的勝利橋新橋是由中國提供優惠貸款援助建設，並由中國路橋工程有限責任公司（CRBC）負責施工，長期肩負當地重要交通與民生通行功能，是連結特莫達地區兩岸的關鍵基礎設施。此次空襲造成橋梁嚴重受損、交通中斷，已直接衝擊當地居民日常生活。

對此，柬埔寨教育部長洪尊那隆也在社群平台發文強烈譴責，直指泰軍空襲摧毀橋梁的行為，「無異於恐怖主義行徑」。