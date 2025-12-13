快訊／川普調停破局！　泰國總理：將繼續採取軍事行動

▲阿努廷嚴正駁斥川普「意外說」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普與泰國總理阿努廷、柬埔寨總理洪馬內通話後，13日對外聲稱「泰柬雙方已同意停火」，並回歸和平協議。川普同時提到，泰國士兵在邊境踩到地雷受傷的事件純屬意外，但阿努廷嚴厲駁斥，甚至用英文在社群媒體上直言，「泰國將持續發動軍事行動，直到領土與人民不再受到威脅。」

泰國總理阿努廷12日深夜與美國總統川普通話後，川普隨即在社群媒體發文，將造成泰軍傷亡的地雷爆炸事件定調為「意外」，並聲稱泰、柬雙方已達成停火協議。然而阿努廷13日上午火速在社群平台發文反駁，強調這絕非單純的路邊意外，泰國將持續軍事行動直到威脅完全消除。

▲阿努廷直言，泰國將繼續採取軍事行動。（圖／阿努廷）



川普在12日晚間的貼文中表示，經與泰國總理阿努廷及柬埔寨總理洪瑪奈電話協商後，雙方同意停火並回到既有和平協議框架。川普特別提到，「導致泰國士兵死傷的地雷爆炸是場意外，儘管如此，泰國仍進行了強烈回應。」

面對川普將地雷事件輕描淡寫為意外的說法，阿努廷13日上午9時31分在社群媒體以英文發文澄清立場。他強調，「這絕對不是什麼意外，泰國將繼續採取軍事行動，直到我們確信國土和人民不再面臨任何危險與威脅。我必須澄清，我們今早的行動已經說明了一切。」

據了解，阿努廷在昨晚與川普通話後，曾於政府大樓召開記者會說明對話內容。他透露川普希望雙方停火，但阿努廷當場回應，「我告訴他，與其要求停火，不如去告訴我們的鄰國朋友，不要只是空口說停火，必須向全世界宣布柬埔寨將停止開火、撤回軍力，並清除所有佈置的爆裂物。」

阿努廷進一步表達泰國立場，「泰國一直保持克制，從未企圖侵占任何領土，但對方必須先停止所有挑釁行為。」