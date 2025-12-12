劍指台積電　三星破天荒讓馬斯克「住進」晶圓廠

▲馬斯克近期與三星高層互動頻繁，雙方合作關係明顯升溫。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

三星電子在成功爭取特斯拉成為重要晶圓代工客戶後，雙方合作關係迅速升溫。南韓《中央日報》引述知情人士報導，三星電子會長李在鎔日前訪美期間，前往位於德州泰勒市的晶圓廠視察，並與特斯拉執行長馬斯克會面，雙方就晶片製造與未來技術合作深入交換意見。

報導指出，三星位於德州泰勒的晶圓廠投資金額超過50兆韓元，目前已接近正式投產階段。此次高層會晤，被視為進一步鞏固雙方的戰略合作關係，特斯拉目前已躍升為三星最重要的晶圓代工客戶之一。知情人士透露，雙方討論重點聚焦在生產線規畫、良率穩定，以及未來先進製程的合作方向。

值得注意的是，馬斯克據傳獲准在三星泰勒晶圓廠內設立專屬工作空間，使特斯拉能夠派員長期駐廠，直接參與並監督晶片生產流程。外界認為，這樣的安排已超越傳統客戶與供應商關係，顯示雙方合作正朝高度緊密的共同開發模式邁進。

產業專家分析，這種「客戶進駐晶圓廠」的做法，在晶圓代工產業中仍屬罕見，堪稱一項實驗性轉變。未來客戶將可能從晶片設計、廠房建置、生產線配置，一直到封裝測試階段全程參與，有助於加快問題回饋與製程優化速度。報導也提到，特斯拉位於德州奧斯汀的總部，距離三星泰勒廠僅約45分鐘車程，地理位置接近，有利雙方密切合作。

此外，市場普遍預期，隨著泰勒晶圓廠預計於明年年中全面完工，三星晶圓代工事業將自那時起加大對台積電的競爭力道。透過與特斯拉合作，三星不僅可提高美國生產基地的產能利用率，也有助於提升其在美國市場的能見度，為日後爭取輝達、超微等大型客戶鋪路。