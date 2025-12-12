　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

謝謝中國！南韓觀光客「蜂擁擠向日本」：飯店價格下跌很便宜

▲▼日本京都清水寺秋季紅葉，吸引許多國內外觀光客。（圖／VCG）

▲日本京都清水寺秋季紅葉，吸引許多國內外觀光客。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

自從日本首相高市早苗11月初在眾議院提及「台灣有事」後，引發中國政府強烈不滿，呼籲民眾暫停赴日旅遊，導致中國國籍航空大幅砍班與旅客大量取消住宿。受此影響，日本飯店房價大幅下降，南韓旅客趁機搶訂，不僅東京、大阪、福岡等大城市，就連地方小城市的住宿需求也同步上升，呈現韓國人赴日旅遊熱潮。

根據韓媒《News1》，南韓當地旅遊業界統計，南韓旅行社「Hana Tour」日本套裝行程的預約數量，較去年同期增加25至30%，其中東京、大阪、福岡等熱門都市幾乎增幅達100%；而受惠於航空航線擴張與特價飯店供應，四國、南九州等地方城市的預約甚至出現最高500%的成長。

Hana Tour相關人士指出，「隨著中國團體旅客減少，日本大城市及地方飯店都針對南韓市場推出短期特價，促銷延續至2026年3月，小城市的成長尤為顯著。」

其他旅行社也反映同樣趨勢。旅行社「黃色氣球」今年第4季日本套裝行程預約率較去年增加2.3%，且地方航線如四國、北海道及本州偏鄉地區增幅明顯快於大城市。

另一旅行社「Kyowon Tour」則指出，2025至2026冬季（12月至明年2月）日本行程佔比21.9%，較去年同期增2.5個百分點，旅遊目的地多樣化趨勢明顯，其中札幌佔28.8%，松山18.4%、福岡17.0%、大阪16.7%、對馬島8.4%，名古屋、和歌山等地的熱度也較去年上升。

以自由行為主的「Nol Interpark」也呈現日本住宿需求擴張。至12月10日，日本住宿交易額較去年同期增加26%，其中東京、大阪、福岡占整體68%，札幌、沖繩等地小幅增加，顯示飯店特價吸引了原本偏好東南亞自由行的旅客回流。業者分析，「飯店降低房價，不僅吸引南韓旅客，也有效回升客房佔有率。」

然而，日本政府與執政黨自民黨正討論提高國際觀光客稅（出國稅）與住宿稅，以應對過度觀光公害並增加財源，目前一人1000日圓的出國稅擬調升至3000日圓，增幅達3倍。

南韓業界人士分析，短期、近距離旅遊消費者可能轉向中國等鄰近國家，若明年2月中國春節期間赴日旅客進一步減少，將成為日本飯店房價波動的關鍵分水嶺。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林岱安轉戰富邦　悍將已交25人保護名單
快訊／三讀通過！停砍退休公務員年金
林穎孟淚崩狂哭！　前夫虧她要錢三級跳「可拿奧運冠軍」
超帥外交官！　網驚「帥到以為是AI」
曾雅蘭49歲身材超狂！「解放比基尼」被路人搭訕1反應羞爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7男全裸纏綿ing！曼谷破「群交淫趴」　警搜出65同志助興劑

美國商務部長：台積電在美投資將超過2000億美元

受訪一半「手伸女記者領口」！　波蘭議員噁行全放送

謝謝中國！南韓觀光客「蜂擁擠向日本」：飯店價格下跌很便宜

正值邊境緊張！泰總理宣布「解散國會」　明年初重啟大選

地震規模攀升、一路東移！　伊斯坦堡面臨規模7強震威脅

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

快訊／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺

首度獲選！日本年度漢字「熊」　死傷頻傳掀恐慌

投資股票慘賠2億！9歲男童「遭勒頸窒息」陳屍車內　40歲父墜樓亡

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

7男全裸纏綿ing！曼谷破「群交淫趴」　警搜出65同志助興劑

美國商務部長：台積電在美投資將超過2000億美元

受訪一半「手伸女記者領口」！　波蘭議員噁行全放送

謝謝中國！南韓觀光客「蜂擁擠向日本」：飯店價格下跌很便宜

正值邊境緊張！泰總理宣布「解散國會」　明年初重啟大選

地震規模攀升、一路東移！　伊斯坦堡面臨規模7強震威脅

12歲童婚隔年生子！她殺家暴夫被關7年　公婆收「270萬血錢」逃死

快訊／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！　深度更淺

首度獲選！日本年度漢字「熊」　死傷頻傳掀恐慌

投資股票慘賠2億！9歲男童「遭勒頸窒息」陳屍車內　40歲父墜樓亡

殲-15雷達「照射」F-15事件　到底誰在玩弄文字遊戲？

獨／女大生腦傷「眼球不受控」！醫出罕招...甩700度近視眼哭了

外來「綠癌」失控蔓延！花蓮百人聯手除蔓護岸...清除131公斤

公私協力送暖！邱佩琳攜4大公益基金會　暖冬物資送進仁愛之家

2025國際金旅獎激戰352件參賽行程　晴天旅遊脫穎而出

35歲↑台人90%有牙周病變！　醫列「7大警訊」

首次！越南軍艦穿越台海「依國際法」　綠委：重要地緣政治訊號

訂位平台「AutoReserve」爆假訂位坑服務費　法務局：境外平台風險高

曾奪金音獎...他陷新冠後遺症低潮多年　回歸就攜手合作超大咖歌手

彰化阿北斑馬線上被撞飛「猛摔引擎蓋」　痛苦跌地瞬間畫面曝

【柯P怒轟】怒批賴清德比小英糟糕　柯文哲嗆「被抄家」要黃國昌防備

國際熱門新聞

日氣象廳急開記者會！第一波海嘯已抵達

世界最大規模　1.6萬恐龍足跡驚人發現

投資股票慘賠2億！韓狠父勒斃9歲兒後墜樓

德總理：烏克蘭讓步提案已交川普

韓嫩妹直播　日網友留言狂刷「膜」！噁爆

即／日本青森外海6.7地震！最大震度4

日OL遭騙砲　怒告侵犯貞操權獲賠30萬

即／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！

甲骨文爆雷害慘AI概念股　道瓊逆勢漲646點創新高

朝日電視台驚傳墜樓！男墜撞路人1死1傷

美前情報官爆：外星地球混血藏身邊　川普已知情

千人斬女優慘了！　印尼下令驅逐、列黑名單

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

UQ羽絨外套實測　最強款式CP值爆表

更多熱門

相關新聞

即／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！

即／日本青森外海地震「規模上修至6.9」！

日本青森縣東方外海12日上午11時44分發生規模6.7地震，氣象廳稍早宣布該地震規模上修至6.9，震源深度則從20公里下修至17公里。

日本年度漢字「熊」！

日本年度漢字「熊」！

投資股票慘賠2億！韓狠父勒斃9歲兒後墜樓

投資股票慘賠2億！韓狠父勒斃9歲兒後墜樓

中國籲勿赴日！4成日本企業：沒影響

中國籲勿赴日！4成日本企業：沒影響

日本6.7強震　新加坡大使館：遠離海邊

日本6.7強震　新加坡大使館：遠離海邊

關鍵字：

日韓要聞日本日本觀光大阪南韓台灣有事

讀者迴響

熱門新聞

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

大學生向炸雞店提「0成本抽成」遭拒：態度超靠X！惹怒老闆

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

賴佩霞洋女婿「術後肝衰竭」不治！視訊看著他離開

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

應召女進門秒脫光　下場全被逮

李伊庚形象全毀！好色喊：沒看過E奶「露骨私小10歲嫩妹」對話外流

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

藍台中市長內參民調　江啟臣輾壓楊瓊瓔

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

胡瓜宣布《大集合》只主持到1／31　

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

名校女大生開豪車上學　竟是來自詐團遊艇洗錢家族　她爸爸就叫吳柏毅

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面