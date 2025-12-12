謝謝中國！南韓觀光客「蜂擁擠向日本」：飯店價格下跌很便宜

▲日本京都清水寺秋季紅葉，吸引許多國內外觀光客。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

自從日本首相高市早苗11月初在眾議院提及「台灣有事」後，引發中國政府強烈不滿，呼籲民眾暫停赴日旅遊，導致中國國籍航空大幅砍班與旅客大量取消住宿。受此影響，日本飯店房價大幅下降，南韓旅客趁機搶訂，不僅東京、大阪、福岡等大城市，就連地方小城市的住宿需求也同步上升，呈現韓國人赴日旅遊熱潮。

根據韓媒《News1》，南韓當地旅遊業界統計，南韓旅行社「Hana Tour」日本套裝行程的預約數量，較去年同期增加25至30%，其中東京、大阪、福岡等熱門都市幾乎增幅達100%；而受惠於航空航線擴張與特價飯店供應，四國、南九州等地方城市的預約甚至出現最高500%的成長。

Hana Tour相關人士指出，「隨著中國團體旅客減少，日本大城市及地方飯店都針對南韓市場推出短期特價，促銷延續至2026年3月，小城市的成長尤為顯著。」

其他旅行社也反映同樣趨勢。旅行社「黃色氣球」今年第4季日本套裝行程預約率較去年增加2.3%，且地方航線如四國、北海道及本州偏鄉地區增幅明顯快於大城市。

另一旅行社「Kyowon Tour」則指出，2025至2026冬季（12月至明年2月）日本行程佔比21.9%，較去年同期增2.5個百分點，旅遊目的地多樣化趨勢明顯，其中札幌佔28.8%，松山18.4%、福岡17.0%、大阪16.7%、對馬島8.4%，名古屋、和歌山等地的熱度也較去年上升。

以自由行為主的「Nol Interpark」也呈現日本住宿需求擴張。至12月10日，日本住宿交易額較去年同期增加26%，其中東京、大阪、福岡占整體68%，札幌、沖繩等地小幅增加，顯示飯店特價吸引了原本偏好東南亞自由行的旅客回流。業者分析，「飯店降低房價，不僅吸引南韓旅客，也有效回升客房佔有率。」

然而，日本政府與執政黨自民黨正討論提高國際觀光客稅（出國稅）與住宿稅，以應對過度觀光公害並增加財源，目前一人1000日圓的出國稅擬調升至3000日圓，增幅達3倍。

南韓業界人士分析，短期、近距離旅遊消費者可能轉向中國等鄰近國家，若明年2月中國春節期間赴日旅客進一步減少，將成為日本飯店房價波動的關鍵分水嶺。