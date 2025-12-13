　
國際

「懷孕4個月」被逼上戰場！　柬埔寨女兵慘死前線

▲▼柬埔寨女兵「懷孕4個月」被派往前線戰死！。（圖／翻攝自The Thaiger）

▲柬埔寨女兵懷孕4個月戰死沙場。（圖／翻攝自The Thaiger）

記者王佩翊／編譯

泰柬邊境衝突持續升溫，柬埔寨當局11日證實，一名懷胎4個月的女士兵在前線戰鬥中不幸殉職，並表揚她的「英勇事蹟」，然而柬埔寨卻未說明為何一名孕婦會被派往衝突前線作戰，此事震驚國際社會。

根據《金邊郵報》報導，柬埔寨婦女事務部長11日發表聲明指出，隸屬於柬埔寨第67坦克營的43歲女士兵穆特·薩文（Mut Saveun）12月10日在博恩特拉孔地區與泰軍交火時身亡，當時她已懷孕4個月。

柬埔寨政府表示，薩文在保衛前線時犧牲生命，而她的勇氣、犧牲精神和愛國情操將永遠留在柬埔寨人民心中。官方聲明指出，雖然薩文已經離世，但她的英勇事蹟將永遠被銘記。

薩文出身軍人世家，留下丈夫和一名女兒，其女兒目前就讀大學二年級英語文學系。然而，外界對於一名懷孕4個月的女軍官為何被派駐前線戰鬥崗位仍感到震驚與不解。

在薩文殉職的同一天，有2名駐紮在泰國四色菊府和沙繳府的泰國士兵也在衝突中喪生，使泰方死亡人數攀升至7人。

據了解，柬軍進一步將攻擊目標擴大至民用設施，向素林府的帕儂東拉醫院周邊發射BM-21火箭彈，迫使醫護人員和病患緊急撤離。

面對兩國衝突急劇惡化，美國總統川普在賓夕法尼亞州造勢活動中宣布將親自介入調停。川普表示，「我很不願意提到這件事，柬埔寨與泰國的衝突今天爆發，明天我就要打電話處理。還有誰能像我一樣，只要打通電話就能阻止兩國之間的戰爭？」

 
