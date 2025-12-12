Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

▲Meta傳出可能終止資助事實查核合作，外界憂心將衝擊台灣事實查核中心的財務結構。（圖／記者李佳蓉攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

台灣推動打擊假訊息工作的關鍵機構「台灣事實查核中心」近日被日媒點名，可能因資金來源不穩而面臨營運危機。根據《日經亞洲》報導，社群巨頭Meta恐在未來幾週內終止對該中心的大筆資助，引發外界關注其存續問題。

據《日經亞洲》指出，台灣事實查核中心自2018年設立以來，長期仰賴民間資金挹注，刻意與政府維持距離，以確保公正立場。該中心以查證網路流傳的可疑訊息為職志，並定期將判定為虛假的資訊回報給合作平台，包括Meta在內。這些科技公司則會提供經費作為查核回饋。

據了解，Meta的捐助約占查核中心2025年度預算的一半，Google則貢獻超過三成。若Meta確實撤資，將對中心財務造成巨大衝擊。

外界普遍認為，Meta可能停止全球查核合作，與其近期在美國的策略調整有關。Meta執行長祖克柏今年初宣布結束與美國查核機構的合作，背後被視為是為避免與川普政府對立，因為後者將企業參與資訊監管視為審查行為。此政策轉向恐怕也將波及其他國家的合作夥伴。

根據《中央社》報導，台灣事實查核中心執行長邱家宜坦言，目前中心與Meta的合約可能將於2026年1月到期，但續約前景未明。她表示，「當前AI技術持續進化，虛假訊息也變得更難辨識，若資金遭到切斷，我們的處境將十分嚴峻。」

邱家宜進一步指出，中心目前正嘗試與Meta洽談新的財務支持協議，同時也向國內企業尋求贊助，期望能填補可能出現的財務缺口。不過，截至目前，Meta尚未作出任何回應，後續發展仍待觀察。