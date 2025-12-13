　
國際

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

▲▼金正恩迎接赴俄任務部隊。（圖／取自朝中社）

▲金正恩蹲下慰問在前線受傷的士兵。（圖／取自朝中社）

記者張方瑀／綜合報導

北韓近來持續公開表揚參與俄烏戰爭、為俄羅斯執行任務的部隊。北韓領導人金正恩12日出席一場歡迎儀式，迎接一支完成俄羅斯任務後返國的陸軍工兵部隊。金正恩還在儀式中擁抱一名腿部受傷、坐在輪椅上的士兵。

根據《朝中社》報導，這場歡迎儀式於12日在平壤舉行，迎接的是朝鮮人民軍（KPA）第528工兵團。該部隊在為期120天的海外部署後返國，期間依照朝鮮勞動黨指示執行任務。

▲▼金正恩迎接赴俄任務部隊。（圖／取自朝中社）

▲金正恩在儀式中擁抱一名腿部受傷、坐在輪椅上的士兵。（圖／取自朝中社）

官媒釋出的影片畫面顯示，身穿軍服的士兵自飛機走下，現場聚集大批官兵與官員迎接。畫面中，金正恩走向一名坐在輪椅上的士兵並給予擁抱，展現對返國官兵的高度重視。

《朝中社》指出，這支工兵部隊於8月初被派往俄羅斯，在俄烏戰爭期間於俄羅斯庫斯克地區（Kursk region）執行作戰與工程相關任務。

▲▼金正恩迎接赴俄任務部隊。（圖／取自朝中社）

▲▼金正恩迎接赴俄任務部隊。（圖／取自朝中社）

▲▼金正恩迎接赴俄任務部隊。（圖／取自朝中社）

金正恩在致詞中讚揚第528工兵團官兵展現「英雄般的行為」與「集體英雄主義」，並表示部隊在戰鬥條件下完成危險任務，展現對黨與國家的絕對忠誠。他同時肯定官兵的政治思想教育、紀律性與團結精神，形容其表現堪稱武裝部隊的典範。

▲▼金正恩迎接赴俄任務部隊。（圖／取自朝中社）

▲▼此次任務期間共有9名士兵死亡。（圖／取自朝中社）

▲▼金正恩迎接赴俄任務部隊。（圖／取自朝中社）

金正恩也提到，此次任務期間共有9名士兵死亡，形容這是一次令人心碎的損失，並宣布將頒授第528工兵團「自由與獨立勳章」。官媒並指出，9名陣亡士兵將被追授「朝鮮民主主義人民共和國英雄」稱號及其他國家級榮譽。

報導指出，這場歡迎儀式出席者包括高階軍事將領、勞動黨領導層、官兵家屬及大批民眾。

歐盟理事會12日「無限期凍結」俄羅斯在歐洲資產，以確保親克里姆林宮的匈牙利及斯洛伐克，無法阻止這筆巨額資金被用於援助烏克蘭。這筆資金預估高達2100億歐元（約新台幣7.7兆元）。

