國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮AI主管：北京識破美國策略　「拒買H200」繼續扶持華為

▲▼美國白宮科學與技術顧問會議主席塞克斯（David Sacks）。（圖／路透）

▲塞克斯認為北京已經識破美國策略。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

白宮科學與技術顧問會議主席塞克斯（David Sacks）12日表示，中國已經識破美國允許北京購買輝達H200的策略，並且正在拒絕這款AI晶片，轉而支持本土研發半導體。

川普8日才宣布，允許輝達H200出口至中國，透過將美國競爭產品送進中國市場，挑戰華為（Huawei）等中國科技競爭對手。

不過，塞克斯接受《彭博社》採訪時坦言，他不確定這個方法是否能夠奏效，「他們正在拒絕我們的晶片，他們顯然不想要這些產品，而我認為原因是他們想要追求半導體自主性。」

塞克斯接著說道，「中國不接受，因為他們想扶持和補貼華為。我們的盤算是把次級、落後的晶片賣到中國，奪走華為市占率。但我認為中國政府識破了，所以才不允許。」

▲▼由輝達生產的GPU。（資料照／達志影像）

▲輝達生產的GPU。（資料照／達志影像）

這番話引發輝達能否從中國市場重獲營收的質疑。儘管該公司執行長黃仁勳先前預估，中國資料中心的市場價值高達500億美元，但他上周在華府受訪時也坦言，不知道中國是否會接受H200晶片。而彭博分析師也估算，H200在中國的年營收潛力高達100億美元，前提是北京願意接受美國企業的晶片。

與此同時，中國正考慮投入700億美元扶植本土晶片業，凸顯了降低對外國晶片製造商依賴的決心，也意味著即使華府放行H200，北京也將繼續支持華為、寒武紀等企業。

輝達發布聲明表示，該公司將繼續與政府合作，向受到審查的客戶提供H200許可。中國駐美使館發言人劉鵬宇則回應，技術與經濟合作符合中美共同利益，呼籲合作採取具體行動，維持全球供應鏈的穩定與順暢。

川普放行輝達H200「對中鷹派怒了」　警告：全世界都會後悔

 
更多新聞
日本氣象廳證實「7地區」進入地震高危險期！　規模恐超過7.5
廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻
台鐵副站長車禍昏迷！甜美笑容留印象　鏟子超人集氣求行車紀錄器
王彩樺、游安順互撕驚動鄰居！　劇組急私訊：拜託刪掉

