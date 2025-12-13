小護士變身酒店紅牌！　櫻花妹轉行前「清純白衣天使照」曝

▲飛鳥在成為酒店頭牌前曾經在醫院擔任護理師。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

日本知名銀座「酒店頭牌」飛鳥自爆在入行前曾經擔任護理師，並同時公開自己在職期間身穿護理師制服的白衣天使照，與如今的性感樣貌大相徑庭，引發熱議。而她也直言，其實從小都有偶像夢，也曾參加過選拔，但因父母反對，便考取護理師執照，沒想到最後還是轉換跑道。

日本網路電視平台ABEMA的原創節目CHANCE＆CHANGE在10日播出飛鳥的個人故事。知名酒店頭牌飛鳥2024年4月才剛踏入酒店業界，短短一年內就從六本木轉戰銀座高級酒店，人氣扶搖直上。她今年5月23日舉辦的個人生日派對，更是吸引大批客人到場慶祝，現場香檳塔林立，奢華程度令人咂舌。

令人意外的是，飛鳥透露自己其實原本在醫院擔任護理師，擁有正牌護理師執照，曾就讀醫科大學護理學系。她坦言從小夢想成為偶像，甚至參加過乃木坂46甄選，但因家長反對而放棄演藝路，改讀護理系取得專業資格後，最終還是選擇進入酒店業界發展。

她轉行進入酒店業界後迅速崛起，成為銀座知名酒店「叢林東京銀座店」的當紅酒店小姐。

一名在轉行前就認識她的朋友表示，「就算我只是一般的OL，但她跟我相處時完全沒架子，個性一直都沒變，真的是很好的人。」節目中也公開飛鳥以前擔任護理師時與同事的合照。