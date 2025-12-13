美軍罕見海上突襲！　中國「赴伊朗貨輪」印度洋遭攔截

▲美國特種部隊上月在印度洋執行罕見海上攔截任務，成功查扣一艘從中國駛往伊朗的貨船。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國特種部隊上月在印度洋執行罕見海上攔截任務，成功查扣一艘從中國駛往伊朗的貨船，並沒收船上軍事相關零組件。據《華爾街日報》引述美國官員透露，這是近年來美軍首度直接攔截中伊軍事貨物運輸，凸顯川普政府採取更強硬的海上執法策略。

根據報導，美軍特戰小組在斯里蘭卡外海數百英里處登船執行檢查，發現船上載有可用於伊朗常規武器製造的軍民兩用零件。一名美國官員表示，「這批貨物包含可能強化伊朗軍武能力的關鍵組件。」所有被查獲的物品已遭銷毀，而該貨船在檢查完畢後獲准繼續航行。

消息人士指出，美方情報部門早已鎖定追蹤這批敏感貨物的流向。此次行動由五角大廈主導，目的在阻斷伊朗透過秘密管道取得軍事裝備的途徑。不過，涉事船隻的確切名稱與船東身分目前仍無法確認。

這項突襲行動的時機格外敏感。今年6月，以色列與美國在長達12天的軍事衝突中，對伊朗的核設施與飛彈基地造成重創。伊朗官員隨後表示，基於對以色列可能再次發動攻擊的擔憂，他們正積極重建彈道飛彈戰力。

值得注意的是，聯合國於9月下旬重新啟動對伊朗武器貿易的禁令，使得此次查獲行動更具象徵意義。華府智庫「捍衛民主基金會」伊朗計畫主任塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）分析，「中國對非法技術輸出採取寬鬆監管態度，實質上正在支援伊朗的彈道飛彈發展計畫。」

目前，負責執行此次任務的美國印太司令部拒絕對外評論，伊朗與中國外交部發言人也未回應媒體的置評要求。分析人士認為，隨著伊朗核談判因戰事影響而陷入停滯，美方可能會持續加大對伊朗軍事供應鏈的打擊力度。