生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國慶日出遊「15處省公路易塞」　國道客運祭85折

▲▼元旦連假第1天上午，蘇花改蘇澳端湧現南下車潮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲國慶連假首日，15處省道易塞。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今（10）日是國慶連假首日，出遊車潮湧現，公路局預估省公路將有15處易塞路段，包括台9線蘇花路廊。公路局表示，國道客運推出85折優惠，鼓勵民眾多搭乘公共運輸。

連假首日也是國慶日，由於天氣良好，公路局預估部分路段將有出遊車潮湧現，將有15處省道易壅塞，其中主要城際道路部分，北部台61線鳳鼻至香山路段、中部台61線竹南及中彰大橋路段、南部台9線南迴公路、台1線水底寮至楓港路段、東部台9線蘇花路廊等路段易塞。

銜接國道之快速公路部分，北部台65線接國3土城交流道，台64線接國3中和交流道，中部台74線臺中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道等路段也容易壅塞。

觀光景點周邊道路，則包括北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，南部台3線古坑至梅山路段等，也是地雷路段。公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，減少壅塞於車陣中的時間，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

此外，根據統計，今年國慶疏運搭乘國道客運旅次出現成長，昨日西部國道客運共計行駛6,995班次，疏運146,712人，疏運人數較113年同期增加23%；東部國道客運路線共計行駛1,714班次，疏運32,905人，疏運人數較113年同期增加22.3%。

公路局表示，已請客運業者於114年國慶日連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，國慶連假推出國道客運85折優惠措施，如有返鄉旅運需求，建議民眾搭乘公共運輸。

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元)

全球80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

台北市長蔣萬安今（10日）上午參加台北市府前國慶升旗慶祝活動，「二寶」蔣得宇、「三寶」蔣得希卻缺席。蔣萬安表示，因為連假的關係，老婆帶著孩子們出去玩，下次有機會再帶出來。他更笑說，二寶更會唱歌了，國歌跟國旗歌都好會唱，三寶也非常會講話囉！

