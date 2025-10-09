內政部與12縣市推「原民特搜隊」　強化高風險部落救災能量

▲內政部長劉世芳主持部務會報會後記者會。（圖／記者鄭毓齡攝）



記者陳家祥／台北報導

馬太鞍溪堰塞湖災害造成花蓮光復鄉重大災情，內政部消防署今在部務會議報告「原民特搜隊建置推動規劃」，部長劉世芳說，將在部落高災害潛勢區，與原民會及新北、桃園、南投與宜花東等12個縣市，合作推動原民特搜隊，以提升初期救援能量。消防署長蕭煥章表示，年底或明年初開始招募。

劉世芳指出，原民部落多位於偏遠山區，交通不便、地質脆弱，災害發生時常成為孤島地區，亟需強化在地防救災能力。因此消防署與原民會及新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等12個縣市政府，研究應用中程計畫推動成立原民特搜隊規劃，辦理救援訓練補助裝備器材，如搜救頭盔、救助服、軍刀鋸、拋擲救援器材組及破壞器材等。未來，原民特搜隊將配合計畫，導入既有訓練及裝備補助，協助原民特搜隊取得專業初期救援能量。

另外，部分縣市如嘉義縣阿里山地區，已有山域搜救義消基礎，將持續精進相關能力並鼓勵在地原民加入，使其成為具備地域特性的原民特搜隊。鑒於近期馬太鞍溪堰塞湖等災害經驗，消防署已規劃於一個月內邀集原民會及12個相關縣市政府研商推動方向，整合中央與地方資源，共同建構更具韌性的部落防災網絡。

劉世芳呼籲，未來歡迎所有居住在原鄉部落的有志人員加入原民特搜隊，藉由訓練取得專業證照，並於災時透過自助、互助共同保護自己的家園。

消防署長蕭煥章說，培訓會針對山區可能遇到的狀況來設計課程，訓練完畢後會頒發結訓證書，甚至有機會參與國際救援活動或接受國際教官培訓，成為直得驕傲的原民特搜隊，保護原民區域的民眾。

蕭煥章指出，這個月就會找原民會與12縣市政府討論招募和培訓事宜，目前規畫至少成立12隊，每隊約10人，預計今年底或明年初開始招募，目前的難處是找到人。