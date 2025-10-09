　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全運會倒數！虎尾總動員　清潔隊、志工熱血打造最亮城市

▲虎尾鎮長林嘉弘帶領志工團隊，一早出動清理主幹道，迎接全運會到來。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾鎮長林嘉弘帶領志工團隊，一早出動清理主幹道，迎接全運會到來。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

114全國運動會熱力登場，虎尾鎮作為重要比賽場地之一，不僅以熱情迎賓，更以實際行動展現城市整潔與永續精神。虎尾鎮公所在鎮長林嘉弘帶領下，全力啟動環境整備工作，從主要幹道、運動場館周邊，到社區角落，皆可見清潔隊與環保志工的身影，展現「乾淨、整齊、有禮」的虎尾風貌。

為迎接來自全國的貴賓與選手，虎尾鎮清潔隊提前部署，針對主要活動動線進行密集清掃、綠地修整與設施檢點，確保每一處角落都以最佳狀態迎接盛會。同時，鎮內社區志工與環保團體也熱烈響應，一早出動協助道路打掃、資源回收與垃圾分類，齊心守護家鄉的整潔形象。

鎮長林嘉弘表示，全國運動會不僅是體育競技的盛事，更是展現城市治理與居民素質的重要時刻。虎尾鎮以行動詮釋「運動與環保並重」的理念，讓每一位參賽者與觀眾，都能感受到虎尾的整潔、友善與溫度。他也特別感謝清潔隊員與環保志工的辛勞，他們不畏烈日、不分假日，持續投入環境維護工作，是這場盛會最無聲卻最重要的幕後功臣。

虎尾鎮公所也持續宣導「垃圾不落地、人人做環保」的理念，期盼透過全民參與，讓環保行動成為運動會的一部分。全運會在即，虎尾用行動迎接盛會，讓這座小鎮不只是競技舞台，更成為展現熱情、團結與光彩的亮麗城市。

▲虎尾鎮長林嘉弘帶領志工團隊，一早出動清理主幹道，迎接全運會到來。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲環保志工分工合作，進行道路清掃與綠地修整，為全運會營造優質環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／擔保金2.5億！辜仲諒獲准解禁赴泰
神說吸金45億全台3千人受害！驚人鈔票磚曝光
快訊／老虎溝罹難台灣人身分曝光！
快訊／台股安啦！國安基金進場184天　確定繼續護盤
台新、新光投信合併　金管會點頭了
轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果
簡舒培問新壽開百億解約「卻不送公文」　蔣萬安冷回：妳去問它
311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸終於找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南藍軍批烏山頭水庫「種電」　蔡育輝：要民進黨中央立即喊停二期種電

不讓花蓮孤單！雲林跨縣支援清溝　一天清出19.5公噸泥沙

桃園雙十國旗花海、黑貓升旗成打卡熱點　新人拍婚紗搶先入鏡

衛福部業務考評出爐　台東縣衛生局榮獲三項全國殊榮

流感與新冠夾擊期　台東縣呼籲民眾盡早接種

愛心育苗三年成林！雲林補教協會擴大助學計畫　挹注1700萬資源

咖啡香遇上海風　「咖啡與海廢市集」10/11台東成功登場

全運會倒數！虎尾總動員　清潔隊、志工熱血打造最亮城市

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

DIY紓壓又學反詐！台西鄉公所結合法治與藝術超吸睛

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

台南藍軍批烏山頭水庫「種電」　蔡育輝：要民進黨中央立即喊停二期種電

不讓花蓮孤單！雲林跨縣支援清溝　一天清出19.5公噸泥沙

桃園雙十國旗花海、黑貓升旗成打卡熱點　新人拍婚紗搶先入鏡

衛福部業務考評出爐　台東縣衛生局榮獲三項全國殊榮

流感與新冠夾擊期　台東縣呼籲民眾盡早接種

愛心育苗三年成林！雲林補教協會擴大助學計畫　挹注1700萬資源

咖啡香遇上海風　「咖啡與海廢市集」10/11台東成功登場

全運會倒數！虎尾總動員　清潔隊、志工熱血打造最亮城市

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

DIY紓壓又學反詐！台西鄉公所結合法治與藝術超吸睛

林予晞大熱天「穿厚重冬裝+戴眼鏡」現身　背後藏暖心原因！

10年耕耘！中國信託文薈館參觀人次突破60萬　全新速克達互動遊戲登場

快訊／擔保金2.5億！辜仲諒聲請解禁赴泰　獲准責付林佳龍等3人

台船連3個月自結獲利　產能提高、營業虧損月減逾四成

定期定額0050「還要再買台積電？」　過來人給建議：很香的

下訂1200萬鳥籠房　月繳3萬房貸！「1原因」他後悔了：不想當房奴

毛孩不會說痛：健檢是飼主最暖心的守護

東京圍牆倒塌壓垮木造老宅　鄰居驚恐逃生！揭「牆裂40年」未修

TPBL夢想家本季口號「New Era」　韓駿鎧：新姿態再出發

鄭麗文當主席？　國民黨窮則變「變了未必通」

【全場掌聲暖爆】光復老師用江蕙的一句歌詞 道出對志工的感激

地方熱門新聞

沒闖紅燈也被罰？ 原來是「太超過」了！

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

陳世凱宣布馬太鞍溪便道提前通

台電桃園區處秋節送愛　贈慰問金關懷弱勢

桃園《月圓越深情》演唱會　洋溢越南元素

林果公司攜手桃園民代　捐贈花蓮空氣循環殺菌燈

台南善心魚湯店送愛心！「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

地面「冒泡泡」疑瓦斯外洩！警消火速封路警戒查出水管爆裂

2女大生迷路哭：有人教我走河床

用「義式烤雞」拜祖先...驚呆公婆

企業包場勵志電影　激勵人心故事打動師生

防疫升級台南出動無人機巡查登革熱熱區科技補足人力死角

郡昱口罩體驗門市10／10登場！免費試戴、夢幻打卡牆超吸睛

大甲媽跨區桃園遶境賜福　警預先規劃交通疏導

更多熱門

相關新聞

114年全國運動會倒數10天記者會「雲林準備好了！」

114年全國運動會倒數10天記者會「雲林準備好了！」

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣正式登場，開幕前倒數十天，雲林縣長張麗善今日特帶領籌備處及縣府團隊來到甫新正式掛牌成立的運動部大禮堂舉行開幕倒數10天記者會，向全國民眾宣布，「雲林準備好了！」

張麗善率團祈福六房媽　盼全運會風調雨順、榮耀雲林

張麗善率團祈福六房媽　盼全運會風調雨順、榮耀雲林

雲林114全運會　10/18「選手之夜」重量級卡司將狂炸田徑場

雲林114全運會　10/18「選手之夜」重量級卡司將狂炸田徑場

創意結合傳統！虎尾中元文化祭人潮破30萬

創意結合傳統！虎尾中元文化祭人潮破30萬

中元最強祭典！虎尾街仔普盛大登場　北港水果山人潮暴動

中元最強祭典！虎尾街仔普盛大登場　北港水果山人潮暴動

關鍵字：

全國運動會虎尾鎮環保志工環境整備林嘉弘

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面