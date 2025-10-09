全運會倒數！虎尾總動員　清潔隊、志工熱血打造最亮城市

▲虎尾鎮長林嘉弘帶領志工團隊，一早出動清理主幹道，迎接全運會到來。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

114全國運動會熱力登場，虎尾鎮作為重要比賽場地之一，不僅以熱情迎賓，更以實際行動展現城市整潔與永續精神。虎尾鎮公所在鎮長林嘉弘帶領下，全力啟動環境整備工作，從主要幹道、運動場館周邊，到社區角落，皆可見清潔隊與環保志工的身影，展現「乾淨、整齊、有禮」的虎尾風貌。

為迎接來自全國的貴賓與選手，虎尾鎮清潔隊提前部署，針對主要活動動線進行密集清掃、綠地修整與設施檢點，確保每一處角落都以最佳狀態迎接盛會。同時，鎮內社區志工與環保團體也熱烈響應，一早出動協助道路打掃、資源回收與垃圾分類，齊心守護家鄉的整潔形象。

鎮長林嘉弘表示，全國運動會不僅是體育競技的盛事，更是展現城市治理與居民素質的重要時刻。虎尾鎮以行動詮釋「運動與環保並重」的理念，讓每一位參賽者與觀眾，都能感受到虎尾的整潔、友善與溫度。他也特別感謝清潔隊員與環保志工的辛勞，他們不畏烈日、不分假日，持續投入環境維護工作，是這場盛會最無聲卻最重要的幕後功臣。

虎尾鎮公所也持續宣導「垃圾不落地、人人做環保」的理念，期盼透過全民參與，讓環保行動成為運動會的一部分。全運會在即，虎尾用行動迎接盛會，讓這座小鎮不只是競技舞台，更成為展現熱情、團結與光彩的亮麗城市。

▲環保志工分工合作，進行道路清掃與綠地修整，為全運會營造優質環境。（圖／記者游瓊華翻攝）