張麗善率團祈福六房媽　盼全運會風調雨順、榮耀雲林

▲縣長張麗善手持清香，專注誠心祈願。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

為祈求縣政昌隆、114年全國運動會平安順利登場，雲林縣長張麗善今（7）日上午一早率縣府團隊與114全運會籌備處六部33組成員，前往土庫鎮六房媽祖紅壇上香祈福。儀式莊嚴隆重，香煙裊裊中，眾人雙手合十，誠心祝禱，祈願媽祖庇佑活動圓滿成功。

六房媽爐主林奕圳、理事長徐萬成、執行長陳英豪及土庫鎮長陳特凱皆親自陪同參與，現場氣氛虔誠肅穆，廟前人潮聚集，縣府同仁穿著整齊團服，象徵齊心迎接全運盛會的決心與信念。張麗善表示，10月起雲林縣將陸續舉辦多項全國性、甚至具國際規模的活動，包括「114全國運動會」、「雲林國際偶戲節」、「雲林國際農機展」與「雲林咖啡節」等。

▲土庫鎮六房媽祖紅壇。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善強調，此行特別前來祈求六房媽庇佑，一願活動期間風調雨順、天候晴朗；二願籌備團隊平安順利、選手競技出色；三願能成功行銷雲林，讓世界看見地方的能量與榮耀。並進一步指出，114年全國運動會將於10月18日至23日盛大舉行，屆時全國頂尖運動員將齊聚雲林，展現運動家精神、爭取最高榮耀。據估計，僅選手與教練人數就將近兩萬人，加上加油團與觀眾，場面勢必壯觀。

「全運會是雲林人的共同驕傲！」張縣長語氣堅定地說，縣府團隊歷經長期籌備，已完成新建雲林縣立田徑場，同時成立六部33組的籌備架構，分工細膩、步調嚴謹，展現縣府團隊的執行力與凝聚力。她也勉勵縣府同仁自今日起進入倒數階段，齊心齋戒茹素，以虔誠之心迎接10月18日的到來。「我們不只是辦一場比賽，更要讓全國看到雲林的熱情、堅韌與進步。」