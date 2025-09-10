創意結合傳統！虎尾中元文化祭人潮破30萬　帶動文化觀光效益

▲各普渡區準備超過4千桌普渡供品，澎湃祭品款待好兄弟，場面盛大壯觀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

由虎尾鎮公所辦理的2025虎尾中元文化祭-聯合開香祈福法會、中元狂歡趴等系列活動甫圓滿落幕，結合虎尾鎮中元節慶，8大普渡區特色盡出，今年超過4千普桌澎派款待好兄弟，公所活動及普渡區參與人數至今已超過30萬人為歷年最高。

▲虎尾中元文化祭申請登錄無形文化資產，列冊追蹤展現潛力。（圖／記者游瓊華翻攝）



虎尾鎮長林嘉弘表示，今年中元節結合創意活動及傳統祭祀兼備的精神，延續各普渡區聯合開香祈福、甲子婚姻表揚及知名藝人演唱、各區依傳統儀式及區域特色辦理普桌敬拜好兄弟等，各項活動至今已超過30萬人參與，再創歷史新高，顯見今年公所與各普渡區全力以赴，為地方文化、觀光及經濟帶來可觀效益。

此次公所興辦的活動效益驚人，根據區域人潮數據分析，至今公所及各普渡區興辦活動參與總人數與往年相比成長5成以上，未來將結合縣府及各普渡區，延續本次文化節慶品牌量能，持續締造地方級及國家級文化觀光佳績。

林嘉弘鎮長補充，公所向雲林縣政府提報「雲林虎尾中元文化祭」登錄無形文化資產審議，雲林縣政府文化觀光處於9月6日率領審議委員召開審議及現場訪視會議，公所會同各普渡區代表為爭取地方民俗活動登錄為縣定無形文化資產於會議現場詳盡解說提報內容，經過審議委員現場勘查與評估，決議將虎尾中元文化祭「列冊追蹤」，並認為已具備成為無形文化資產的潛力。

▲熱鬧的中元狂歡趴吸引年輕族群參與，傳統文化與現代活動相互融合。（圖／記者游瓊華翻攝）

值得一提的是，公所為整合各區提報意願，耗時6個月、5次工作會議親自走訪各區解說及爭取共識，此結果令人欣慰但得來不易，後續將依照審議委員意見並整合提報單位調整活動內容，期待將虎尾中元文化祭儘速登錄縣定無形文化資產。

▲知名藝人演出與傳統儀式並行，展現中元節慶的多元風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）