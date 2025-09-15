雲林睽違20年再辦全運會　10/18「選手之夜」重量級卡司將狂炸田徑場

▲睽違20年，雲林再度承辦全台最高規格體育盛事。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／雲林報導

114年全國運動會即將在10月18日於雲林盛大開幕！這場全台最高規格的體育盛事，睽違20年再度由雲林縣承辦，除了有破億打造的國際級競技舞台，當晚還將舉辦一場「超狂卡司」的選手之夜演唱會，要讓來自全國的選手與觀眾一起嗨翻田徑場。

▲縣長張麗善率縣府團隊暨議長黃凱率議會團隊一起邀請全國民眾共同參與這場屬於運動員與全民的音樂饗宴。。（圖／記者游瓊華攝）

今（15）日縣長張麗善率縣府團隊與議長黃凱帶領議會團隊，在縣立田徑場大廳召開記者會，正式宣布這場體育與音樂雙重盛會的到來。張縣長喊話：「10月18日，白天來雲林為選手加油，晚上就來田徑場聽演唱會，這是屬於全民的嘉年華！」

雲林縣為了承辦這場國家級賽事，總動員投入縣內資源，重建與修繕各大比賽場館，其中最受矚目的縣立田徑場，斥資21億元興建，已經全面啟用，符合國際標準規格，未來不僅是比賽場地，更是雲林運動發展的重要基地。

▲新生代女團 GENBLUE幻藍小熊於宣傳記者會帶來精彩的動感表演。（圖／記者游瓊華攝）

張麗善強調，全國運動會是雲林睽違20年的大事，不只是比賽，更要展現雲林最真實的魅力。她說：「雲林有全台最豐厚的宗教文化、最美的農村地景，以及最好吃的農特產，這次我們要用運動、觀光、美食一起迎接全台嘉賓。」

壓軸的選手之夜演唱會更是話題十足！當天卡司陣容一字排開：唱跳天團Energy睽違多年再度合體登台，保證掀起全場尖叫；「鐵肺歌后」彭佳慧 與「90年代玉女歌后」蘇慧倫，將用渾厚與清亮的嗓音唱進人心；嘻哈人氣雙帥高爾宣OSN &派偉俊，帶來潮到出水的饒舌炸場；新生代女團GENBLUE幻藍小熊及超人氣男團Ozone，以青春舞力代表新世代能量；還有清新系女聲陳華，用溫柔歌聲陪伴現場觀眾度過難忘夜晚。

這份跨世代、跨曲風的卡司組合，不僅象徵全運會的多元，也讓演唱會更像一場「全民同樂的音樂派對」。張麗善提到，這次卡司真的強到沒話說，不管是6、70歲的長輩，還是年輕學生，一定都能找到屬於自己的感動。

張麗善提到，選手之夜不只是演唱會，更是一場獻給全體運動員的致敬晚會，每一位站上賽場的選手都是最耀眼的明星，「音樂就是為他們加冕喝采！」除了比賽與音樂，雲林也準備豐富的觀光行程與在地美食，像是口湖烏魚子、古坑咖啡、西螺大橋與北港朝天宮，讓來訪選手與遊客在賽事之外，也能感受「雲林好好玩」，全力備戰！雲林田徑場將成為全台目光的焦點。

▲選手之夜星光熠熠 張麗善縣長邀全民齊聚雲林 共享音樂與運動盛典。（圖／記者游瓊華攝）