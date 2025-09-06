　
中元最強祭典！虎尾街仔普4千桌盛大登場　北港水果山人潮暴動

▲虎尾中元祭。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾中元祭，北區大士爺紙像高大莊嚴。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「北基隆、南虎尾」再現！今天是農曆七月十五中元節，虎尾街仔普盛大登場，下午正式開香，逾4000桌供品分佈六大區，整個市區瞬間化身巨型祭壇，氣勢驚人。虎尾普渡源自清代，1980年代演變成「市街普」，後來再細分成 7大區，前年廣雲宮加入成為 8大普渡區。

北區由巨型大士爺紙像鎮場，搭配冰雕、蔬果雕藝，晚間9點半加碼 高空煙火秀，還出動2輛真人藝閣車，仙女們拋撒 千包乖乖、螢光棒、玩偶，民眾尖叫搶翻；南區以「肉山」聞名，今年雖因炎熱縮小規模，但依然擺出 60箱雞、160箱肉品，與德興區28隻全豬及12隻全羊呼應相當壯觀；中區則是有地毛巾業者將毛巾摺成造型祭品，五顏六色，創意滿分。

▲虎尾中元祭。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾中元祭，虎尾普渡源自清代，1980年代演變成「市街普」，後來再細分成 7大區。（圖／記者游瓊華翻攝）

東區將在夜晚進行炮城煙火，虎尾鎮公所同時在體育場舉辦 「中元狂歡趴」，邀玖壹壹、王識賢接力開唱，現場變大型演唱會，數千人跟著節奏搖擺。鎮公所指出，今年首次邀請3位文資審議委員進行訪視，審查焦點包括「是否民眾自發性」、「科儀是否完整」、「是否具特殊代表性」。盼望虎尾街仔普能登錄 無形文化資產，讓百年傳統留存後世。

▲虎尾中元祭。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾中元祭，德興區28隻全豬及12隻全羊。（圖／記者游瓊華翻攝）

另外在海線，北港朝天宮，最吸睛的莫過於號稱「水果山」的祭品。由金珍順青果舖協會精心籌備，堆疊出長達 15米、超過 200箱水果的果山，包含香蕉、楊桃、蘋果、西瓜、火龍果等十多種，價值逾 20萬元，堪稱全台最壯觀的祭品之一。今年雖受颱風影響，蔬果價格飆漲，但協會仍堅持準備，象徵「讓民眾吃水果、添平安」。

▲虎尾中元祭。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾中元祭，東區由在地店家與民眾精心備滿整桌供品。（圖／記者游瓊華翻攝）

普渡結束後，廟方開放民眾「搶平安」，數百人瞬間湧上前，手伸得老高，只為搶下一顆蘋果或一把香蕉，現場氣氛熱烈，猶如小型嘉年華。北港朝天宮金珍順青果舖協會會長 高宏松表示，水果山不僅是供奉好兄弟的心意，更是庶民信仰的展現，讓「分享平安」的傳統得以延續，今年4:45開搶，不到五分鐘就拿光了。

▲北港朝天宮水果山。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北港朝天宮普渡，五彩水果疊成巨塔，民眾伸手搶平安。（圖／記者游瓊華翻攝）

虎尾與北港的中元普度，分別以「街仔普」與「水果山」成為代表性文化符號。前者強調街區合作、8區爭豔；後者則以壯觀水果山與「搶平安」見長，展現民間熱情。今年的慶典不只限於傳統祭典，還融入 演唱會、煙火秀、藝閣遊行 等娛樂元素，讓年輕世代也能投入。白天虔誠祭祀、夜晚狂歡作樂，整個雲林從虎尾到北港，宛如一場 信仰與娛樂交織的夏日嘉年華。

▲北港朝天宮水果山。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北港朝天宮普渡，五彩水果疊成巨塔，民眾伸手搶平安。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

