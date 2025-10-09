中義外長會談　王毅：希望義方繼續恪守一中原則

▲王毅與塔亞尼在會談後見媒體。（圖／翻攝大陸外交部）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部長王毅8日在羅馬與義大利副總理兼外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）會談，他表示，希望並相信義方繼續恪守一個中國原則，為中義關係成熟穩定發展夯實政治基礎。

根據《新華社》報導，王毅提到，中義互為全面戰略夥伴，應保持密切交流，相互信任、相互支持，照顧彼此重大關切。希望並相信義方繼續恪守一個中國原則，為中義關係成熟穩定發展夯實政治基礎。

王毅指出，雙方要繼續以具體行動落實兩國領導人重要共識，將良好政治義願轉化為中義關係發展動能。中方願同義方積極發掘綠色、數字、航天、人工智能等領域合作潛力，為鼓勵兩國企業增加雙向投資提供公平、透明、非歧視、可預期的營商環境。

王毅還說，當今世界變亂交織，中義作為東西方古老文明的傑出代表，應當也更有能力從歷史積澱中汲取智慧和啓迪，為應對全球性緊迫挑戰提供理性務實的中義方案，攜手做世界和平的力量、穩定的力量，共同為推動構建更加公正合理的全球治理體系做出不懈努力。

據報導，塔亞尼表示，義方堅定奉行一個中國政策，對此決不會有任何動搖。中方作為聯合國安理會常任理事國，為維護世界和平與發展發揮著舉足輕重作用，義方願同中方加強多邊協作，共同推動和平解決巴以、烏克蘭等問題。