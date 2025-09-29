北韓外務相崔善姬訪中！與中國外長王毅會談　強調深化合作抗霸權

▲北韓外務相崔善姬出訪北京，在釣魚台國賓館與中國外交部長王毅進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）外務相崔善姬搭乘專機抵達北京，展開為期4天的訪中行程，昨（28）日與中國外交部長王毅舉行會談。雙方在國際與地區事務深入交流，達成多項共識，包括加強戰略溝通、深化雙邊合作，以及共同抵制單邊主義與霸權行徑。外界關注中國國家主席習近平是否會回訪北韓。

北韓官媒《朝中社》今（29）日上午報導崔善姬出訪中國會晤王毅的消息。崔善姬在會談中提到，9月初中國舉行的抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動充分彰顯中國的歷史功績、國力與國際地位。

崔善姬重申，無論國際形勢如何變化，朝中兩國人民的友好情感不會改變，並表明朝方將積極努力，按照兩黨兩國最高領導人的共識，加強戰略溝通、促進友好往來、深化務實合作，推動雙邊關係持續向新高度發展。

王毅則強調，中朝兩國是山水相連的友好鄰邦，且皆為由共產黨領導的社會主義國家，中方始終將維護、鞏固和發展雙邊關係視為堅定不移的戰略方針。他表示，中方高度評價朝方對中方核心利益及全球倡議的支持，並願與朝方在國際與地區事務中加強協調配合，反對一切形式的霸權主義，維護雙方共同利益與國際公平正義。

王毅還介紹了中國國內推進中國式現代化的進展，指出兩國可交流治國理政經驗交流，推動各自社會主義事業發展。

▲北韓外務相崔善姬27日在平壤順安國際機場等候專機起飛。（圖／達志影像）

會談中，雙方針對當前國際形勢表達關切。崔善姬指出，朝方願與中方共同抵制單邊主義和強權政治，推動建立更加公平公正的世界格局。雙方還討論了未來的高層互訪及多邊合作，包括北韓預計於10月10日舉辦朝鮮勞動黨80周年大型雙十黨慶活動，以及協調10月底在南韓舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會等相關議題。

南韓《韓聯社》分析，崔善姬此次訪中是她自2022年6月就任外務相以來首次單獨出訪中國，也是中朝領導人歷史性會晤後，北韓高層首次高規格對華交流。王毅指出，兩國共同理想信念和奮鬥目標使雙方在多領域合作具備堅實基礎，而崔善姬的訪問將進一步推動中朝在外交、經濟及多邊事務上的協同，鞏固兩國長期友好關係。