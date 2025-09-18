　
政治

外交突圍！林佳龍率團訪義大利　羅馬藝術節無畏中方打壓推動交流

▲▼外交部長林佳龍（左）與「羅馬藝術節」主席Guido Fabiani（右）互動交流。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍（左）與「羅馬藝術節」主席Guido Fabiani（右）互動交流。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍17日在義大利羅馬出席「優人神鼓」應邀在「羅馬藝術節」（Romaeuropa Festival 2025）的演出，並在演出前酒會致詞，強調透過文化交流彰顯台灣精神，以及闡述「歐洲台灣文化年2025」揭櫫台歐多元文化價值的連結。「優人神鼓」創辦人劉若瑀、「羅馬藝術節」主席Guido Fabiani、義大利眾議員歐希尼（Andrea Orsini）與狄巴爾巴（Mauro Del Barba）等均出席並共同觀賞來自台灣的精彩表演。Guido Fabiani表示，過去曾有過與台灣密切互動進而遭受中國干涉的經驗，但因為對台灣的喜愛，而無懼中方打壓並持續推動台義文化交流。

林佳龍在酒會致詞時指出，外交部與文化部今年合作推動「歐洲台灣文化年2025」，旨在透過表演藝術、視覺藝術、音樂、電影、建築、漫畫與文學等多種形式，促進台歐文化交流。同時，期盼讓更多歐洲友人認識台灣在科技之外，更真實、多元且富有創意的面貌。

▲▼外交部長林佳龍在義大利羅馬出席「優人神鼓」演出前酒會並致詞。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍在義大利羅馬出席「優人神鼓」演出前酒會並致詞。（圖／外交部提供）

林佳龍表示，我國代表性藝文團體「優人神鼓」本次歐洲巡演，是「歐洲台灣文化年2025」重點活動之一。「優人神鼓」將擊鼓、武術與舞蹈融合成強而有力的舞台語言，是台灣精神的生動象徵，巧妙展現台灣人的堅毅與韌性。另強調，文化是跨越語言和距離的橋樑，而「優人神鼓」的演出正是台灣與義大利文化之間的對話。

林佳龍也藉此機會感謝長期支持台灣的義大利各界友人，強調台灣與義大利共享民主、人權等普世價值，並擁有堅實的經貿與產業關係。透過文化交流，將能促進兩國進一步深化彼此的理解與信任，並在未來展開更緊密的合作。

▲▼外交部長林佳龍與義大利眾議員歐希尼（Andrea Orsini ，左一）及狄巴爾巴（Mauro Del Barba，左二）共同欣賞「優人神鼓」的演出。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍與義大利眾議員歐希尼（Andrea Orsini ，左一）及狄巴爾巴（Mauro Del Barba，左二）共同欣賞「優人神鼓」的演出。（圖／外交部提供）

「羅馬藝術節」主席Guido Fabiani致詞表示，過去曾有過與台灣密切互動進而遭受中國干涉的經驗，但因為對台灣的喜愛，而無懼中方打壓並持續推動台義文化交流。

「優人神鼓」此次獲邀在義大利重要藝術盛會「羅馬藝術節」演出經典作品《金剛心》（Sword of Wisdom），讓歐洲民眾有機會親身體驗極富底蘊的台灣文化，演出結束後掌聲長達5分鐘，獲得全場觀眾高度讚賞。

外交部表示，未來將持續以文化為橋樑，連結台灣與歐洲，使歐洲民眾透過文化活動深入瞭解台灣，促進彼此對共享民主價值的認同，攜手合作強化全球民主陣營的團結。

▼外交部長林佳龍（後排右二）與「優人神鼓」創辦人劉若瑀（後排右三）及表演團隊合影。（圖／外交部提供）

▲▼外交部長林佳龍（後排右二）與「優人神鼓」創辦人劉若瑀（後排右三）及表演團隊合影。（圖／外交部提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

