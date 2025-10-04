義大利爆200萬人示威！羅馬癱瘓聲援加薩　全境爆大規模罷工



▲示威者聚集在義大利博洛尼亞參加支持巴勒斯坦人的抗議活動。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

義大利於3日在全國超過100個城市爆發大規模示威，超過200萬人參與，集會與罷工聲援加薩居民，並抗議以色列持續在加薩的軍事行動。

根據《美聯社》報導，這場行動由多個工會發起，恰逢「全球蘇木德船隊」（Global Sumud Flotilla）於月1日深夜遭以色列海軍在地中海攔截。該船隊原試圖突破海上封鎖，將物資運送進加薩。事件後歐洲多地陸續響應，但義大利的聲援規模最為龐大。

在羅馬，約30萬人湧上街頭，遊行遍及環城道路，導致交通癱瘓。全國平均參與率達60%，包括鐵路、學校與公共服務皆陷入停擺。米蘭則有約10萬人集會，部分抗議者封鎖高速公路並向警方投擲瓶子，警方以煙霧彈驅散。都靈、波隆那與拿坡里也出現零星衝突，但多數行動維持和平。

佛羅倫斯的抗議者直接前往義大利國家足球隊位於科韋爾恰諾（Coverciano）的訓練中心大門，要求取消14日在烏迪內（Udine）對以色列的世界盃預選賽。當時球員並未在場，但球隊預定週一抵達集訓。場外抗議者舉起寫有「讓我們以抵抗來終結錫安主義」的橫幅，高呼口號。歐洲足球協會（UEFA）正在考慮是否暫停以色列的參賽資格。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）批評這場全國性罷工，表示行動出於政治目的，矛頭對準右翼政府，並直言「革命與長週末並不相容」。她同時承認，此行動勢必對義大利社會帶來廣泛干擾，影響民眾生活。

義大利國會部分成員也親自參與聲援。參與「國際船隊」的議員於3日下午從地中海行動返國，抵達羅馬費烏米奇諾機場（Rome Fiumicino airport），使支持者情緒進一步升溫。

延伸閱讀

▸ 蘆洲自助餐氣爆「監視器畫面曝」 店員被炸飛、爸爸抱小孩奔逃

▸ 日本母親在7-11外「這行為」太震撼 網紅目睹驚呼：衝擊性太高

▸ 原始連結