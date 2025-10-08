　
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅訪羅馬前夕　義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲王毅將訪問義大利。（圖／路透）

文／中央社

在中國外交部長王毅將訪問義大利之際，義國時尚產業聯合會主席史布拉提今天宣稱，義大利時尚產業正「遭受攻擊」，今年上半年義大利出口減少4%，來自中國進口量增加18%，「每天都有數十萬包裹以避稅方式寄送」。

史布拉提（Luca Sburlati）今天出席第四屆威尼斯永續時尚論壇（Venice Sustainable Fashion Forum）記者會，在會中做出上述發言。論壇將於10月23日、24日舉行。

歐盟多國皆曾針對中國「小額包裹」入侵問題，要求提出更有效的控管方案。比利時中央經濟委員會今年7月警告，比利時正面臨來自中國的小額包裹如「海嘯」般湧入的壓力，施壓歐盟加速採取措施控管。

史布拉提今天也提到中國包裹對義大利時尚業的衝擊，強調這些包裹不僅未被徵收貿易稅、關稅或營業稅，「且這些產品通常都是快時尚產品，尤其是超快時尚」，快時尚商品不符合永續時尚的精神。

史布拉提說，法國正面臨史上最艱難的政治局面之一，但仍通過立法，明確針對超快時尚貨品的入境包裹徵稅，並禁止在社交媒體上發布誤導性廣告。

史布拉提呼籲，義大利不能成為唯一容許不守規則時尚商品進入的國家，這些原則不僅關乎永續性，也關乎產品和流程的健康性。

義大利時尚業此次發難時機巧合，正值中國外長王毅訪問羅馬前夕。王毅預定8日與義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）共同主持第12屆義中政府會議，義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）將於9日接見王毅。

