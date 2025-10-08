「Go Slow Go Taitung」台東慢旅行3條永續遊程任你行

▲台東慢旅行新體驗。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為了推廣在地特色旅遊並響應永續觀光理念，台東縣政府推出了三條全新的二日永續遊程，涵蓋東海岸、縱谷和南迴三大區域，分別以「慢冒險」、「慢呼吸」和「慢思緒」為主題，帶領旅人深入體驗台東的自然景觀與豐富文化。在這些遊程中，旅人不僅可以欣賞山海之美，還能走進台東的生活智慧，體驗在地的農村日常和部落故事，讓旅行成為一場深入的文化與心靈交流。

台東縣政府交通及觀光發展處處長卜敏正表示，建立「台東慢旅」品牌的目標，是讓更多旅客發現台東深厚的生活智慧與人文底蘊，並讓旅行不僅是消費風景，更是支持環境和文化永續的行動。他強調，「Go Slow, Go Taitung！」不僅僅是一句宣傳語，而是台東長期以來推廣的核心精神，強調放慢腳步，細細品味每一段旅程，讓人與土地建立更深刻的連結。

這三條永續遊程分別圍繞台東的不同區域，從東海岸的部落文化到縱谷的農村生活，再到南迴的自然風光，每條路線都融入了台東的獨特魅力與永續發展的理念。首先，東海岸的「慢冒險」路線，帶領旅人走進都蘭部落，體驗阿美族的釀酒智慧，並在午後乘獨木舟在太平洋上漫遊，隨後以漁船探索成功漁港文化，並在友善漁法捕撈的背景下，享用一頓精心準備的「慢魚晚餐」，細細品味大海的慷慨贈禮。

接著是縱谷的「慢呼吸」路線，這條路線的亮點包括從「魚與鷹生態」學習老鷹如何守護農田的智慧，並造訪池上米文化館，了解池上米的生產過程與歷史。在這裡，旅客還能透過水果食農體驗和零碳咖啡的品飲，深入農人的日常，感受產地到餐桌的誠意與土地的永續力量。

最後，南迴的「慢思緒」路線則聚焦於文化與自然的交織，旅人可以從蜂場的生態教育出發，參與農事體驗，如孵雞蛋等，並品味當地食材的美好。此外，這條路線還將帶領旅人走進金崙部落，認識部落的野菜文化，欣賞海灘景色，並參觀聖若瑟天主堂，讓每一段旅程都成為一場心靈的對話，體驗台東的純粹與平靜。

這三條遊程不僅強調旅遊的慢節奏，還深度融入了永續精神，支持原住民族知識的傳承，推廣友善農法，並強化小農與青年返鄉產業鏈。台東縣政府希望藉由這些遊程，邀請更多旅人親身參與在地的社群實踐，讓旅行不僅成為一場探索，更是一種守護土地和文化的行動。