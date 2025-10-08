陸十一長假進入尾聲！　甘肅帶動旅遊經濟「超87億元」

▲湖北十一長假人龍。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸十一長假8日進入尾聲，各地人流也為當地帶動「觀光財」。各地文旅局8日也曬出，這八天旅遊的「成績單」，其中甘肅的旅遊經濟超過20.4億元（人民幣，下同，約台幣87.5億元），湖北更是吸引超1862萬的人流到訪。

據《央廣網》報導，今天（10月8日）是假期第8天，這個中秋假期，看看大眾都去哪裡玩了？跟著大數據一起來看看全中國遊客的選擇，感受中秋假期的旅遊熱度。

▲遊客在廣東千古情景區欣賞表演。（圖／羊城晚報）

湖北省文化旅遊廳統計顯示，截至7日，假期前七天，湖北A級旅遊景區接待遊客1862.27萬人次，星級飯店平均出租率73.17%。

甘肅省文化和旅遊廳指出，全省接待遊客331萬人次，實現旅遊花費20.4億元，甘肅8個5A級旅遊景區和敦煌莫高窟，共接待遊客17萬人次。

▲赤壁東風夜遊街區。（圖／翻攝自微博）

陝西相關部門指出，55家旅遊景區中，西安秦始皇帝陵博物院、西安大明宮國家遺址公園、榆林古城等接待遊客量位居前列。假期第七天，陝西接待國內旅遊團1758個；19家國家級及省級旅遊休閒街區，累計客流量達到76.63萬人次，其中，西安大唐不夜城步行街、寶雞石鼓文化城、寶雞西府老街客流較為集中。

▲嘉魚船歌島景區。（圖／翻攝自微博）

廣東省文化及旅遊廳初步測算，7日，廣東4A及以上景區接待遊客225.3萬人次；納入監測的80個重點公共文化機構接待市民遊客33.9萬人。

江蘇智慧文旅平台監測，6日16時至昨天16時，納入監測的文旅單位接待遊客802.12萬人次，環比前一日回落。假期第七天，江蘇備案的博物館及紀念館，共接待觀眾接近69萬人次，其中，南京博物院、揚州中國大運河博物館分別接待觀眾超過3萬人次和1.6萬人次。

▲武漢東湖大馬戲團。（圖／翻攝自微博）

安徽在假期第七天，A級旅遊景區接待遊客247.5萬人次，其中，5A景區接待遊客23.4萬人次，黃山、九華山、天柱山、皖南古村落、八里河旅遊區、三河古鎮、古徽州文化旅遊區接待遊客均超過2萬人次。

福建監測的128家4A以上景點接待遊客，7日超過百萬人次，其中，福州、泉州、廈門重點監測景區的接待遊客量依然較大。全省納入監測的濱海旅遊類景區累計接待遊客134.86萬人次，其中，客流較集中的景點包括泉州惠安崇武古城風景區、廈門鼓浪嶼風景名勝區、莆田湄洲島國家旅遊度假區、平潭壇南灣景區等。