敦煌豪華公廁成網紅景點　「遊客朝聖打卡」上個廁所以為走進石窟

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假期間，甘肅敦煌一座名為「敦煌淨界」的公共廁所爆紅成為「網紅景點」，不少遊客專程前往「朝聖打卡」。這座位於敦煌夜市內的公廁以飛天壁畫、星空藻井與敦煌紋飾打造出濃厚的地方特色，許多初次入內的遊客甚至有走進石窟的錯覺，廁所開放僅兩個月，日均使用人數便突破1.2萬人次。

▲敦煌豪華公廁。（圖／翻攝微博，下同）

《紅星新聞》報導，「敦煌淨界」公廁於今年8月啟用，前身為有30年樓齡的「八景樓」，經整修後一樓以「莫高至善」、二樓以「雅丹秘境」為主題，外立面採用超白玻璃幕牆設計，與鄰近沙州樓形成「古今對話」。公廁內部裝有全自動馬桶、智能洗手台、飛天壁畫與星空穹頂，牆面採反光工藝，瓷磚紋樣取自敦煌壁畫元素。

景區工作人員透露，「敦煌淨界」原為夜市老樓改建，初衷是改善傳統公廁異味重、設施差的印象，並融入地域文化特色，成為集休憩、展示與服務於一體的公共設施。該廁所日常人流約5000至7000人，大陸十一長假期間增至1.2萬人，夜市高峰期更需額外增派六名保潔與維護人員。

公廁內還設有母嬰哺乳室、無障礙專區、防滑扶手與智能潮汐廁位調節系統，並配備行李寄存、茶飲自助機與文化展區。管理人員強調，設計目的並非追求奢華，而是希望「讓市民在如廁時也能感受敦煌文化之美」。

部分網友讚嘆「如廁如參觀博物館」，也有人質疑是否「過於講究」。對此，官方回應稱，「這是民生工程，更是文化工程，敦煌自古重視淨身與淨心，這座公廁正是以現代設計詮釋古老精神，讓公共空間成為旅人心中的一方靜界。」