台東縣多面向支援花蓮光復　新一波環保清消人力再度出發

▲台東縣多面向支援花蓮光復。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為協助花蓮縣光復鄉儘早完成災後環境復原與公共衛生防疫工作，台東縣政府8日啟動新一波支援行動。縣長饒慶鈴親自到場為出發的環保與消防團隊打氣，感謝所有投入協助的同仁。她表示：「一方有難，八方支援」，台東縣整合消防、環保、原民及社會處等單位人力與資源，共同協助災區復原，期盼光復鄉各項重建工作順利推進，讓居民早日恢復安定的生活。

台東縣環保局自10月1日至4日會同8個鄉鎮市公所共出動19位專業人員及各式機具，包括抓斗車、清溝車、灑水車等，前往花蓮光復鄉進行環境清理。清理區域涵蓋光華街、中正路一段、光復路及火車站旁停車場，共協助清運約465公噸污泥與廢棄物，完成18公里道路及排水側溝的清溝作業。10月5日並緊急協助環境部調集128隻清溝勺，火速送抵災區。

今日出發的支援團隊，由台東縣環保局聯合台東市公所、池上鄉公所、金峰鄉公所及關山鎮公所共同組成，動員18名人力，並派遣抓斗車、壓縮式垃圾車、山貓、小型運土卡車、高效專業消毒車及一般消毒車等設備，全力投入光復鄉核心災區的環境整頓與消毒工作，以強化災後衛生條件，預防病媒滋生。

饒慶鈴指出，花蓮光復鄉災後復原需要多方面的協助。早在第一時間，台東縣消防局、義消及台灣國際緊急救難協會台東縣水中運動訓練協會就已進場支援，9月23日至26日間出動18輛車、10艘救難艇、153人次及無人機4架次，完成78處搜索、協助撤離74人、安排就地避難102人，並排查676戶。此外，自9月26日起持續提供兩輛消防車（卑南水箱消防車11、東河水庫消防車61）及6組移動式消防幫浦進行支援。預計10月16日至18日將再出動10位救災人員、搜救犬Jodie及無人機前往協助。

