地方 地方焦點

台東縣多面向支援花蓮光復　新一波環保清消人力再度出發

▲台東縣多面向支援花蓮光復。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣多面向支援花蓮光復。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為協助花蓮縣光復鄉儘早完成災後環境復原與公共衛生防疫工作，台東縣政府8日啟動新一波支援行動。縣長饒慶鈴親自到場為出發的環保與消防團隊打氣，感謝所有投入協助的同仁。她表示：「一方有難，八方支援」，台東縣整合消防、環保、原民及社會處等單位人力與資源，共同協助災區復原，期盼光復鄉各項重建工作順利推進，讓居民早日恢復安定的生活。

台東縣環保局自10月1日至4日會同8個鄉鎮市公所共出動19位專業人員及各式機具，包括抓斗車、清溝車、灑水車等，前往花蓮光復鄉進行環境清理。清理區域涵蓋光華街、中正路一段、光復路及火車站旁停車場，共協助清運約465公噸污泥與廢棄物，完成18公里道路及排水側溝的清溝作業。10月5日並緊急協助環境部調集128隻清溝勺，火速送抵災區。

今日出發的支援團隊，由台東縣環保局聯合台東市公所、池上鄉公所、金峰鄉公所及關山鎮公所共同組成，動員18名人力，並派遣抓斗車、壓縮式垃圾車、山貓、小型運土卡車、高效專業消毒車及一般消毒車等設備，全力投入光復鄉核心災區的環境整頓與消毒工作，以強化災後衛生條件，預防病媒滋生。

饒慶鈴指出，花蓮光復鄉災後復原需要多方面的協助。早在第一時間，台東縣消防局、義消及台灣國際緊急救難協會台東縣水中運動訓練協會就已進場支援，9月23日至26日間出動18輛車、10艘救難艇、153人次及無人機4架次，完成78處搜索、協助撤離74人、安排就地避難102人，並排查676戶。此外，自9月26日起持續提供兩輛消防車（卑南水箱消防車11、東河水庫消防車61）及6組移動式消防幫浦進行支援。預計10月16日至18日將再出動10位救災人員、搜救犬Jodie及無人機前往協助。

▲台東縣多面向支援花蓮光復。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣多面向支援花蓮光復。（圖／記者楊晨東翻攝）

吊車大王助怪手挖到闆娘　特搜開鏟3.5hrs終見遺體

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災後第16天的今(8日)中午，在「竹北吊車大王」啟德派出的大怪手與砂石場的4部怪手合作挖掘下，救難人員終於在遭泥石掩埋的車內找到失聯者遺體，以人工方式挖掘約3個半小時後，終於將遺體運出，而家屬指認正是老闆娘本人。

12天累積35.7萬人次赴花蓮救災　賴清德：最值得驕傲的台灣精神

光復災區老師「沒收保力達」曝原因

砂石場開挖心酸畫面曝　燒金紙盼遺體順利回家

「DoDo Men」Ian花蓮救災曝暖心幕後！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

