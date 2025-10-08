輝達落腳北士科卡關　議員：別固執堅守T17、T18僵局

▲台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達選定北士科的T17、18基地作為海外總部地點，但該處地上權屬於新光人壽，北市府、輝達、新壽三方對於土地處理方式有不同見解，至今持續卡關。北市議員洪健益（8日）說，還有北士科T12、松山機場南側等土地可使用，別再卡在北士科T17、T18死胡同；他說，理解蔣市府深怕陷入前朝「圖利」爭議，但若此因噎廢食、錯失讓台北市躍上國際舞台的機會，那才是最大的失職。

台北市議員洪健益今表示，蔣萬安市長真的要跟輝達「謝謝再聯絡」？北士科T12、松山機場南側在等你，別再卡在北市科T17、T18死胡同。他說，蔣萬安還在堅持新壽必須「蓋好才能轉移」或是漫長的「合意解約」程序嗎？時間不等人。

洪健益說，縱使黃仁勳執行長心中的藍圖很明確「就是要北士科」，但不願被新壽綁死也是事實。既然T17、T18動彈不得，蔣萬安市長就該展現魄力與果斷，立即啟動備援計畫。

洪健益提到，目前市府提出「B計畫」，願意推動北士科T12與周邊私地整合，面積逾3公頃並可提供土地所有權，優於卡關的T17、T18地上權問題。

而松山機場南側四營區 土地年底即可交地，北市可分回約3公頃土地，也是即時、務實可行的方案，「身為松山、信義區選區的議員，他也非常期待能爭取輝達進駐松山，為地方注入創新能量與國際產業動能」。

洪健益直言，理解蔣市府團隊深怕陷入前朝「圖利」爭議的法律風險，但若此因噎廢食、錯失讓台北市躍上國際舞台的機會，那才是對市民朋友最大的失職。

「蔣萬安市長若想上高位，就更應該把國家利益與城市發展的長遠規劃放在首位。」洪健益說，固執堅守T17、T18這場看似無解的僵局，真的是為了台北的未來，還是為了維護檯面下特定人士的利益？ 請蔣萬安市長拿出魄力，別讓舊合約，綁架了台灣AI產業的輝達進駐北市的黃金未來。