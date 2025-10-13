　
小資族住台北「CP值才高」掀論戰　網：一萬租房頂多比監獄好一點

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

▲小資族住台北CP值才高，貼文引發網友熱烈討論。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台北市生活機能極佳，經常舉辦各種商業、美食或文藝活動，加上工作機會多，不少人出社會後都會選擇北漂。一名網友表示，她覺得台北「最適合小資族」，只要花1萬多元租房，就能享受到優質的交通、文化與娛樂資源，反而有錢人很少用到，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，台北市擁有四通八達的捷運系統，以及各種文藝文創活動與文青咖啡館，還有寧夏、饒河、南機場等各大夜市或各地街道巷弄裡的美食，這些只要花個1萬初租個房就能享受到，反而有錢人較講求隱私、喜歡開車出門，反而用不太到，他認為「小資族住台北CP值才高，有錢人反而沒用到台北的精隨。」

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，有人認同原PO，「其實月光族反而最適合台北，每個月多存幾千根本沒差，還不如花乾淨爽一下」、「租大安小宅爽爽過，也不錯」、「台北大眾運輸對年長及學生最方便也最安全」、「上次去中山區逛，文青真的很適合」、「台北生活品質真的的很好」。

但也有人說，「你怎麼覺得1萬初租的到台北市好房子」、「窮忙族才適合住北市，你講的那些，住個一年就膩了」、「事實是有錢沒錢都愛住台北」、「沒有吧，小資族只能假日或下班去小確幸一下，有錢人都當文青是日常好嗎」、「小資族根本住不起台北，房租就擺在那，住新北或桃園還差不多」、「一萬房租在台北市區，只能租到比監獄好一點的雅房而已吧」。

10/11 全台詐欺最新數據

394 1 8262 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美國驚傳大規模槍擊　4死20多傷
已聲請保護令！幼童洗碗一半遭父「持槍射大腿」　還連賞3巴掌
黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

韓妹逛超商變乞丐超人！店員阻止結帳「對看3分鐘」：快打折了

快訊／23:12花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

空腹運動「超級不划算」！減重醫推黃金組合：燃脂多近3成

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

吃泡菜、味噌讓身體更健康！醫師曝前提：不能只靠食物拯救

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

進口蔬果6款驗出農藥超標！最強防癌食材也中鏢　9648公斤全銷毀

直接吃鮭魚「比魚油更有效」！專家曝3大好處：是超級食物

快訊／3地區晚間大雨特報！氣象署示警：注意雷擊、強陣風

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

周一台股安全下莊？川普放軟：美國想幫助中國，而不是傷害它

10月必看動畫推薦！10年《我英》最終季、《間諜家家酒》黃昏童年

桃園「跨味新創」新住民用家鄉料理當媒介　彼此靠近的路

桃園東吳校友會《時光留聲機》金曲音樂饗宴　牽繫校友情誼

太平洋自行車持續傳愛　單車公益家庭日募50萬助弱勢

桃園捷運綠線今年第6台潛盾機發進　全力推進八德捷運建設

日本熊攻擊頻傳！新番出現「請勿與熊戰鬥」標語　網：第一次見

皇家加勒比遊輪－海洋光譜號香港出發　海上度假最酷選擇

開車想睡覺怎麼辦？ 他嚇自己一跳XD

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

快訊／23:12花蓮近海規模4.5地震

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

空腹運動超不划算！醫推減重黃金組合

ET民調／62.9%支持政府讓加熱菸合法上市　打擊走私、課徵稅收挹注國庫

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

進口蔬果檢驗　6款驗出農藥超標

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

他嘆「北市蛋黃區老公寓」難租出：還無望都更

他嘆「北市蛋黃區老公寓」難租出：還無望都更

不少人以為台北蛋黃區的房子不愁租，不過就有網友透露，自家老公寓原以為都更有望，結果因為一樓及少數住戶不同意，建商後來都放棄，讓他很無奈。近年閒置許久，他還自己出資整修出租，沒想到租金一降再降仍乏人問津。對此，信義房屋專家建議，可考慮轉售資金至投報率較佳的電梯華廈或小坪數產品。

新聞幕後／蔣市府全力將輝達留台北　步步出招逼新壽上談判桌

新聞幕後／蔣市府全力將輝達留台北　步步出招逼新壽上談判桌

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

存頭期款買小套房！一票1原因不看好

存頭期款買小套房！一票1原因不看好

以「新新併」為由解約新壽不可行？　北市法務局：本就有換約同意權

以「新新併」為由解約新壽不可行？　北市法務局：本就有換約同意權

台北市租屋

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

快訊／23:12花蓮近海規模4.5地震

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

新店男子夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

南卡羅萊納大規模槍擊　4死20多傷

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

23歲櫻花妹「當警察面前」砍死83歲男鄰居！

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

黃立成大賠16億！最新發文喊：逢低大買

