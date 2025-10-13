小資族住台北「CP值才高」掀論戰　網：一萬租房頂多比監獄好一點

▲小資族住台北CP值才高，貼文引發網友熱烈討論。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台北市生活機能極佳，經常舉辦各種商業、美食或文藝活動，加上工作機會多，不少人出社會後都會選擇北漂。一名網友表示，她覺得台北「最適合小資族」，只要花1萬多元租房，就能享受到優質的交通、文化與娛樂資源，反而有錢人很少用到，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，台北市擁有四通八達的捷運系統，以及各種文藝文創活動與文青咖啡館，還有寧夏、饒河、南機場等各大夜市或各地街道巷弄裡的美食，這些只要花個1萬初租個房就能享受到，反而有錢人較講求隱私、喜歡開車出門，反而用不太到，他認為「小資族住台北CP值才高，有錢人反而沒用到台北的精隨。」

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，有人認同原PO，「其實月光族反而最適合台北，每個月多存幾千根本沒差，還不如花乾淨爽一下」、「租大安小宅爽爽過，也不錯」、「台北大眾運輸對年長及學生最方便也最安全」、「上次去中山區逛，文青真的很適合」、「台北生活品質真的的很好」。

但也有人說，「你怎麼覺得1萬初租的到台北市好房子」、「窮忙族才適合住北市，你講的那些，住個一年就膩了」、「事實是有錢沒錢都愛住台北」、「沒有吧，小資族只能假日或下班去小確幸一下，有錢人都當文青是日常好嗎」、「小資族根本住不起台北，房租就擺在那，住新北或桃園還差不多」、「一萬房租在台北市區，只能租到比監獄好一點的雅房而已吧」。