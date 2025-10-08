回應H記者指控、嗆李正皓抹黑　王鴻薇：政治追殺到助理毫無人性

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌「狗仔案」延燒出《聯合報》前Ｈ姓記者侯俐安與國民黨立委王鴻薇合作，才有了「金屋藏潘（指總統府秘書長潘孟安）」獨家新聞，但王今（8日）開記者會，強調是侯俐安先來找她，而她也都一直保護消息來源。另外，王鴻薇也回擊名嘴李正皓造謠抹黑，且反駁助理張凱維是其乾兒子的說法；王說，助理非公眾人物，為什麼無限上綱追殺到基層小助理？這是極無人性的政治追殺。

▲王鴻薇回應侯俐安聲明。（圖／記者湯興漢攝）

針對侯俐安指控，王鴻薇8日受訪說，侯俐安聲明有很多跟事實不符狀況；第一、侯稱是《聯合報》高層指定與她合作，但有關潘孟安議題是侯先來找我，在這之前沒有任何《聯合報》高層或侯的長官來聯絡，「這議題我們一直跟侯俐安在做聯絡」；第二、她媒體出身，一直知道要保護消息來源，當潘孟安在庭上要求她交出爆料記者名字，她都拒絕，且昨天有媒體詢問她是否為侯，她也都沒有承認，直到當晚侯以本名講這件事後她才揭露。

王鴻薇說，侯俐安跟她聯絡時有提相關資料，但她必須要查證，且事實上在她開記者會前，侯自己署名的報導在《聯合報》上，「事實上我記者會不可能搶在她出報之前」。

接著，王鴻薇表示，現在很多綠營名嘴繪聲繪影，但很多都是不實指控，比如李正皓在臉書說她指揮《聯合報》，簡直莫名其妙，李出示的來源（指侯俐安與張凱維LINE對話截圖）事實上屬違法，因為這是必須交給法官，「就是為什麼我要做爆料，我不是憑空杜撰」。

由於李正皓秀出的對話截圖中提到「登記後再發」、「侯應該是24下午才登記」，王鴻薇進一步說，李正皓竟說她要等時任總統參選人侯友宜登記後，但因為她當時是立委候選人，登記日期就是2023年11月22至11月24日，所以她必須先忙完自己的參選登記，結果李卻說她是配合侯登記，完全是抹黑造謠，李正皓自己不做功課還信口開河。

另外，王鴻薇提到，更扯的是，名嘴邱明玉竟說她助理是她的乾兒子。潘孟安事件，她開記者會跟黃國昌團隊一點關係都沒有，「侯俐安也證明是她來找我」，但今天為了去打黃國昌、黑王鴻薇，竟然誣指她的助理是乾兒子，這麼胡說八道話也敢說出來，這非常明顯是來自民進黨中央廚房，所以可以動用「鏡檢」、綠營名嘴造謠抹黑。

王鴻薇強調，有關登記，她是立委候選人，必須完成登記再來處理爆料，不對嗎？不行嗎？怎麼變成她在配合侯友宜；第二、誣指她助理是她的乾兒子，助理非公眾人物，只是幫忙她包含法案議題，為什麼無限上綱追殺到基層小助理？這是極無人性的政治追殺。

媒體追問助理到底有沒有賣照片？王鴻薇回應，她們所做的事情都是公共議題揭弊，助理非公眾人物，今天為了要追殺黃國昌跟王鴻薇，把小助理拿出來陪葬，她覺得已經完全沒有任何政治道德性，也奉勸民進黨中央不要這樣，因為現在不管中央到地方，很多助理都兢兢業業，但現在追殺到小助理，極無人性。