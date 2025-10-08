烏龍爆料案外案！王鴻薇駁H記者聲明　遭起訴書、對話紀錄內容全打臉

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委王鴻薇日前烏龍爆料潘孟安「免費住建商豪宅」遭判賠50萬。相關報導也意外扯出《聯合報》前Ｈ姓記者侯俐安，侯昨具名指控，她當時將相關內容回報給報社，長官指名要求跟王鴻薇合作，並以王鴻薇名義爆料，且即便侯有告知結果房東稱有繳租金，王鴻薇仍堅持指控潘孟安被供養，報導想呈現的方式也與報社處理方式差異甚大。侯的聲明也有部分藍營助理留言力挺。王鴻薇則發4點聲明駁斥，稱侯未先提出警告、自己未交出消息來源。然細究該案判決書及在法庭上提出對話截圖，卻跟王鴻薇說法大相逕庭，侯俐安確實先提醒潘孟安有繳租金。

▲王鴻薇爆料豪宅案判決書。（圖／翻攝判決書內容）



侯俐安說，2023年她從不同管道接獲爆料之後，本於職責向地方、業界多方查證，也確實看見座車進出大樓，並訪問房東詢問租金事宜，但當她將相關內容回報報社時，有一位長官直接要求她跟王鴻薇合作，並以王名義爆料，隔日再由王開記者會，但這並非她意願也立刻表達強烈反對，但主管卻非常堅持，結果「我先前已有告知、報導也有如實呈現房東稱有繳租金，王鴻薇委員卻仍在記者會中指控潘孟安「被供養」等語言，最後導致她挨告判賠」。

這次的事件，她想呈現的方式與報社的處理方式差異甚大，最後更導致她被誤會抹黑，「我完全不能認同報社這次處理的模式，以及後續檢討方式，於是最終我選擇離開待了12年的聯合報」。對於侯的說法，《聯合報》僅回應，針對鏡報報導黃國昌揭弊事件，聯合報前員工侯俐安7日已有所說明，本報不予置評。聯合報對新聞處理有嚴謹的規範，對新聞事實一貫善盡查證的責任。

王鴻薇則發4點聲明稱，第一、沒有任何一個聯合報長官跟我聯絡過；第二、侯俐安新聞稿內容也與我記者會內容皆無差別，何來她先前提出警告之說；第三、我自己媒體出身，深知保護新聞來源的原則，所以即使在潘孟安出庭要求我交出爆料的媒體記者，我都拒絕；第四、我認為我爆料有憑有據，司法選擇性辦案已經不是第一天。

然而細究該案判決書，以及在法院上提出之對話截圖，王鴻薇指派助理與侯俐安對口，在12/3晚間6:02，侯傳訊告知「力麒回應說，楊宗不認識潘，是透過人租的喔，每月6萬8。」且當日聯合報報導確實明確寫出潘孟安助理承租，都與王鴻薇「何來她先前提出警告之說」、「侯俐安新聞稿內容也與我記者會內容皆無差別」等說法大相逕庭。

對於王鴻薇發文，侯俐安隨即在王鴻薇發文底下直球對決，「委員和我的前報社長官今天聊了不少吧？針對我發文，真是受寵若驚。」侯表示，看完聲明有三個問題：第一、王鴻薇貼出的《聯合報》紙本，不是正好證明，她的報導已明確於副標與內文寫到「助理承租」，王看到報紙後，受訪提及潘孟安所謂「受供養」的指控來源為何？

侯俐安質疑，至於是否有事前口頭提醒，其實看判決書就有了，王鴻薇指派助理與她對口，在12/3晚間6：02，自己就有告知「力麒回應說，楊宗不認識潘，是透過人租的喔，每月6萬8。」這可以證實已告知吧？王鴻薇說「保護消息來源」，事實上，「貴辦是否有另行找人進入潘孟安家停車場拍照？是誰呢？對話紀錄與照片來源是否有選擇性公布？這都會證明，保護的恐怕不是我吧」。