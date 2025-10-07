　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌狗仔延燒！H姓記者：報社主管指名跟王鴻薇合作　揭離職原因

▲▼立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

▲立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌狗仔案持續延燒，甚至攸關總統府秘書長潘孟安被跟監偷拍，進而爆出《聯合報》H姓記者與國民黨立委王鴻薇合作，才有「金屋藏潘」的相關獨家新聞。對此，這位H姓記者侯俐安7日晚間發出聲明指出，她當時將相關內容回報給報社，是長官指名要求跟王鴻薇合作，這非她意願，但主管非常堅持；而她也在聲明中說明，自己離開聯合報的原因。

「我是鏡週刊所謂的H記者，侯俐安」。侯俐安晚間表示，她試著說明整起事件的龍去脈，希望所有人都能一起思考「媒體公開監督」和「匿名政治跟拍」的區別，以及面對這些議題時，身為媒體在每一個環節應如何處置才會更好。

侯俐安指出，對於潘孟安台北住所的新聞，她在2023年從不同管道接獲爆料之後，本於職責向地方、業界多方查證，也確實看見座車進出大樓，並訪問房東詢問租金事宜。

她說，最初認為可以報導，是因為潘孟安秘書長當時雖然沒有公職，但他是總統競選總幹事，應注意社會觀感，而她也有採訪到屋主回應潘有付租金，並如實寫入報導中，做好媒體的平衡。

不過，侯俐安表示，當她將相關內容回報報社時，其中一位長官要求我找立委合作，另一位長官則直接要求我跟王鴻薇委員合作，並以王鴻薇名義爆料，隔日再由王開記者會，「這並非我的意願，當時我立刻表達強烈反對，但主管卻非常堅持，否則不能發新聞」。

侯俐安強調，此前她並不認識王鴻薇及王鴻薇後續指派對口的助理張凱維，直到現在她也完全不認識謝幸恩，更從沒進去過那棟房子，「我照長官的意思去接洽王辦後，張凱維也提供許多內部照片給我，我不清楚對方如何取得那些照片，但顯然最後他交給檢方的，卻都是跟我的對話」。

侯俐安表示，到了見報當天，讓她感到錯愕的有兩件事，第一是即使她先前已有告知、報導也有如實呈現房東稱有繳租金，王鴻薇委員卻仍在記者會中指控潘孟安「被供養」等語言，最後導致挨告判賠，第二則是她的平衡報導，大多數被放在付費會員專區。

侯俐安說，這也是為什麼媒體揭露的對話中，她表達不認同自己的報導被「壓小」，是因為一方面最後刊登的篇幅與內容跟報社告知她的有落差，一方面是她覺得應有更完整的平衡。

侯俐安表示，她自認在合法範圍本於事實追查並客觀報導，但這次的事件，她想呈現的方式與報社的處理方式差異甚大，最後更導致她被誤會抹黑，她完全不能認同報社這次處理的模式，以及後續檢討方式，於是最終她選擇離開待了12年的聯合報。

侯俐安強調，身為記者，本來就會接到來自四面八方的訊息、爆料，她也總會提醒對方，下次接到有關的爆料時，她查證後仍然會報導。在今年七月離職時，就有向前東家聯合報再次完整說明整件事情，今天會發此聲明是因為近日有許多相關事件的錯誤連結，因此希望釐清前後脈絡，特此說明。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國從天才童星到導演《角頭2》　挺過入獄低潮人生落幕
顏正國入獄16年一度被判死刑！　自嘲「關最久藝人」
顏正國驚傳癌逝享年50歲　7日拔管告別⋯愛妻悲痛應對
顏正國生前最後貼文曝光！　粉絲湧入哀悼
快訊／「好小子」顏正國過世！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠選對會拍板選縣長　陳瑩全力以赴：確保台東不要變成第二個花蓮

搜出撕碎字條「晶華→orange出國」！柯文哲：想到橘子出國真爽

黃國昌狗仔延燒！H姓記者：報社主管指名跟王鴻薇合作　揭離職原因

解僵局！北市府提「T12基地+協助整合私地」方案　輝達將帶回參考

傅崐萁要中央負責災後清溝　卓榮泰嗆：要中央接管花蓮縣府嗎？

張亞中政見會開嗆！　酸鄭麗文昔喊「柯正侯副」沒制度

鄭麗文政見會氣勢強！　喊：一定做最接地氣的黨主席

民進黨選對會拍板選嘉義市長！　王美惠：黨的肯定是責任也是使命

質詢送綠鬣蜥玩偶　綠委問卓榮泰：可愛嗎？屏東農民很可憐

羅智強政見會立軍令狀：2026藍執政縣市減少　將辭黨主席負責

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

綠選對會拍板選縣長　陳瑩全力以赴：確保台東不要變成第二個花蓮

搜出撕碎字條「晶華→orange出國」！柯文哲：想到橘子出國真爽

黃國昌狗仔延燒！H姓記者：報社主管指名跟王鴻薇合作　揭離職原因

解僵局！北市府提「T12基地+協助整合私地」方案　輝達將帶回參考

傅崐萁要中央負責災後清溝　卓榮泰嗆：要中央接管花蓮縣府嗎？

張亞中政見會開嗆！　酸鄭麗文昔喊「柯正侯副」沒制度

鄭麗文政見會氣勢強！　喊：一定做最接地氣的黨主席

民進黨選對會拍板選嘉義市長！　王美惠：黨的肯定是責任也是使命

質詢送綠鬣蜥玩偶　綠委問卓榮泰：可愛嗎？屏東農民很可憐

羅智強政見會立軍令狀：2026藍執政縣市減少　將辭黨主席負責

「好小子」顏正國50歲癌逝！朱延平心痛：看他從小長大　電影圈失優秀人才

綠選對會拍板選縣長　陳瑩全力以赴：確保台東不要變成第二個花蓮

顏正國敬業演「性治療個案」　監製楊祐寧悲痛：第一個想成為的英雄

顏正國傳「罹患肺腺癌」過世！專家示警：診斷出時往往已3、4期

顏正國從天才童星到導演《角頭2》　挺過入獄低潮50歲人生落幕

顏正國入獄16年一度被判死刑！　自嘲「關最久藝人」拍片助更生人

台南特搜隊再赴花蓮　災區前線堅守希望不放棄

「好小子」顏正國驚傳癌逝！享年50歲　7日拔管告別⋯愛妻悲痛應對

大S 49歲冥誕！　范瑋琪突收「徐媽1禮物」淚喊：就像抱著媽媽

自民黨選對委員長古屋圭司將率團訪台　預估與總統賴清德會談

政治熱門新聞

賴清德親口回應館長嗆斬首：我不貪不取　仇恨言論對國家沒好處

傅崐萁質詢狂拍桌問責　卓榮泰怒轟：我們在救生命你在救政治生命

快訊／館長嗆斬首賴清德　總統府：元首維安不容任何挑戰

評藍黨魁選舉　名嘴：不如直接請來黃國昌

賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

民進黨選對會拍板2026兩人選　王美惠參選嘉義市長、陳瑩選台東縣長

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

快訊／中央慰助金每戶35萬「直接入帳」　明起民眾可至服務站洽辦

李洋備詢處女秀！藍委問人事獨大他尷尬歪頭　卓榮泰急救援回應

「挖土機超人」染敗血症離世　卓榮泰：給救災英雄最高慰問

黃國昌call out問「聽到我跟監你有沒有很生氣」　柯文哲無奈回應了

「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

更多熱門

相關新聞

對115年度總預算案提復議案了　民眾黨團：行政院大採憲政紅線

對115年度總預算案提復議案了　民眾黨團：行政院大採憲政紅線

立法院會日前將115年度中央政府總預算案排入院會，但民眾黨團今（7日）下午提出復議案，預計下周二院會將處理。民眾黨團表示，行政院刻意不將立法院三讀通過、且經總統公告實施的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》預算編入「115年度中央政府總預算」，是數度大踩憲政紅線。

王鴻薇助理遭爆是黃國昌狗仔集團掮客　她諷：薇虎作昌可恥至極

王鴻薇助理遭爆是黃國昌狗仔集團掮客　她諷：薇虎作昌可恥至極

民眾黨團將對總預算提復議　黃國昌籲總統文告回歸務實理性

民眾黨團將對總預算提復議　黃國昌籲總統文告回歸務實理性

館長痛批愛台灣遭抹黑　還原「斬賴清德狗頭」是在嗆武統派

館長痛批愛台灣遭抹黑　還原「斬賴清德狗頭」是在嗆武統派

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

館長嗆斬賴清德狗頭　黃國昌：他嘴巴很壞但沒做過違法壞事

關鍵字：

黃國昌H記者政治風暴媒體公開監督潘孟安

讀者迴響

熱門新聞

「好小子」顏正國過世！

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面