黃國昌狗仔延燒！H姓記者：報社主管指名跟王鴻薇合作　揭離職原因

▲立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨主席黃國昌狗仔案持續延燒，甚至攸關總統府秘書長潘孟安被跟監偷拍，進而爆出《聯合報》H姓記者與國民黨立委王鴻薇合作，才有「金屋藏潘」的相關獨家新聞。對此，這位H姓記者侯俐安7日晚間發出聲明指出，她當時將相關內容回報給報社，是長官指名要求跟王鴻薇合作，這非她意願，但主管非常堅持；而她也在聲明中說明，自己離開聯合報的原因。

「我是鏡週刊所謂的H記者，侯俐安」。侯俐安晚間表示，她試著說明整起事件的龍去脈，希望所有人都能一起思考「媒體公開監督」和「匿名政治跟拍」的區別，以及面對這些議題時，身為媒體在每一個環節應如何處置才會更好。

侯俐安指出，對於潘孟安台北住所的新聞，她在2023年從不同管道接獲爆料之後，本於職責向地方、業界多方查證，也確實看見座車進出大樓，並訪問房東詢問租金事宜。

她說，最初認為可以報導，是因為潘孟安秘書長當時雖然沒有公職，但他是總統競選總幹事，應注意社會觀感，而她也有採訪到屋主回應潘有付租金，並如實寫入報導中，做好媒體的平衡。

不過，侯俐安表示，當她將相關內容回報報社時，其中一位長官要求我找立委合作，另一位長官則直接要求我跟王鴻薇委員合作，並以王鴻薇名義爆料，隔日再由王開記者會，「這並非我的意願，當時我立刻表達強烈反對，但主管卻非常堅持，否則不能發新聞」。

侯俐安強調，此前她並不認識王鴻薇及王鴻薇後續指派對口的助理張凱維，直到現在她也完全不認識謝幸恩，更從沒進去過那棟房子，「我照長官的意思去接洽王辦後，張凱維也提供許多內部照片給我，我不清楚對方如何取得那些照片，但顯然最後他交給檢方的，卻都是跟我的對話」。

侯俐安表示，到了見報當天，讓她感到錯愕的有兩件事，第一是即使她先前已有告知、報導也有如實呈現房東稱有繳租金，王鴻薇委員卻仍在記者會中指控潘孟安「被供養」等語言，最後導致挨告判賠，第二則是她的平衡報導，大多數被放在付費會員專區。

侯俐安說，這也是為什麼媒體揭露的對話中，她表達不認同自己的報導被「壓小」，是因為一方面最後刊登的篇幅與內容跟報社告知她的有落差，一方面是她覺得應有更完整的平衡。

侯俐安表示，她自認在合法範圍本於事實追查並客觀報導，但這次的事件，她想呈現的方式與報社的處理方式差異甚大，最後更導致她被誤會抹黑，她完全不能認同報社這次處理的模式，以及後續檢討方式，於是最終她選擇離開待了12年的聯合報。

侯俐安強調，身為記者，本來就會接到來自四面八方的訊息、爆料，她也總會提醒對方，下次接到有關的爆料時，她查證後仍然會報導。在今年七月離職時，就有向前東家聯合報再次完整說明整件事情，今天會發此聲明是因為近日有許多相關事件的錯誤連結，因此希望釐清前後脈絡，特此說明。

