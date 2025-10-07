對115年度總預算案提復議案了　民眾黨團：行政院大採憲政紅線

▲黃國昌6日在記者會上已預告將對115年度中央政府總預算案提復議。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院會日前已將115年度中央政府總預算案付委，但民眾黨團今（7日）下午提出復議案，預計下周二院會將處理。民眾黨團表示，行政院刻意不將立法院三讀通過、且經總統公告實施的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》預算編入115年度中央政府總預算，是數度大踩憲政紅線。

立法院7日進行行政院長卓榮泰施政報告並備質詢。民眾黨團下午提出「復議動議」，案由為「本院台灣民眾黨黨團，依立法院議事規則第42條，針對立法院第11屆第4會期第2次會議議事日程報告事項第29案（如下附表）院會所作決定，提出復議」。而第29案即為行政院函請審議「115年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分）」案。

據了解，該復議案預計在10月14日立法院會處理。目前情況可能為，當天表決是否同意退回行政院重編，或是先召開朝野協商，邀請行政院敘明理由，再決定是否退回或同意總預算付委。若朝野協商結論仍決議退回總預算，那麼10月14日院會仍進行表決，而院會當天若多數同意退回總預算，即復議案通過，總預算案便會被退回程序委員會，行政院要嘛重編，要嘛依舊不編，那麼就出現院際爭議，就需要總統出面調解院際紛爭。

民眾黨團7日上午由總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委麥玉珍、林憶君、劉書彬舉辦記者會，就已預告將對總預算提出復議案，要求政院退回重編，並直指行政院數度大踩憲政紅線。

黃國昌說，不論是《軍人待遇條例》還是《警察人員人事條例》，都是立院三讀生效、總統公告，行政院說不編就是不編，行政院長卓榮泰違法濫權作為，令人無法接受。黃也說，過去幾週，可以看到軍警消弟兄不眠不休投入花蓮堰塞湖的救災，而賴政府嘴巴上感謝他們的付出，實際卻是踐踏他們合法權益；民眾黨團基於此項理由，將對總預算案提出復議。