王鴻薇助理是黃國昌狗仔集團掮客？　綠委諷：薇虎作昌可恥至極

▲藍委王鴻薇、民眾黨主席黃國昌 。（資料照／記者崔至雲攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌被爆長期養狗仔跟監政治人物，風波持續延燒，《鏡週刊》今（7日）再爆料，跟監的爆料資訊並非如黃國昌所說的，都是無償提供，疑有透過前《中央社》記者謝幸恩或國民黨立委王鴻薇的張姓助理兜售，每案收費2至4萬不等。對此，民進黨立委林楚茵諷刺，原來是王鴻薇助理把謝幸恩製造的腳尾飯「假料」當寶，比起臭不可聞的黃國昌，王鴻薇還願意吃「政治腳尾飯」，「薇虎作昌可恥至極」。

民進黨立委林楚茵今表示，王育誠因腳尾飯事件造假而退出政壇，王鴻薇大吃「黃國昌不要的腳尾飯」翻車，毫無政治責任嗎？藍白合只剩下「狗仔偷拍、政治造謠」。

林楚茵指出，王鴻薇自以為「大爆料」，卻是法院認證「造謠薇」！黃國昌指揮狗仔跟拍政敵惡劣行徑，只能用「臭不可聞」形容，結果王鴻薇還大言不慚挺黃國昌。原來是王鴻薇助理把謝幸恩製造的腳尾飯「假料」當寶，比起臭不可聞的黃國昌，王鴻薇還願意吃「政治腳尾飯」，則是噁心到極點。

林楚茵認為，立法委員有言論免責權，但「造謠」沒有！王鴻薇不只被狗仔騙，還幫狗仔洗地，堂堂立委自甘墮落作「昌式狗仔鏈」打手，「薇虎作昌可恥至極」。

民進黨立委許智傑也說，偷拍昌黃國昌養的狗仔集團不是為了「公益」，而是為了「私利」，媒體還報導有兜售價格，王鴻薇助理涉嫌當皮條客，王鴻薇是否授意？國民黨主席朱立倫應該表態，國民黨是否支持這種政治蟑螂從中牟利的不法行為？

針對相關指控，王鴻薇以「鏡週刊為了打黃國昌連小助理都開刀」為題回應，第一、她本人自始不認識也未曾以任何方式聯繫過謝姓記者，經過跟助理詢問了解，助理也再三確認，本身沒有參加任何吹哨者協會運作，或與黃國昌有任何直接跟間接的實體聯繫。事實上，政治人物公用信箱、以及助理聯絡方式本來就公開，消息來源不論是當事人、甚至是記者，都可以很輕易提供資料。

王鴻薇指出，第二、經查，具名報料的柯姓律師，確實為本人潘孟安案一審委任律師，卻於憲判字第8號，涉及死刑存廢大法官憲法法庭判決前，以個人身份邀請她擔任反廢死公投領銜人，與此同時也直言要藉此募款，她個人深表不認同，委婉拒絕，不料柯姓律師竟憤而逕自解除委任。並不斷對外發表針對本辦公室不實言論。

王鴻薇說，第三、「本辦公室助理，協助同黨及友黨政治人物，均未違法。 鴻薇身為媒體出身，對於鏡週刊用這種無限上綱，牽扯其他政治人物，配合司法追殺、騷擾，如今波及基層助理只為了做政治惡鬥與政治偵防，就是為了解決提出問題的人，掩飾自己的弊端，給予最嚴厲的譴責，相信國人也都看在眼裡，更不會認同」。

黃國昌則反嗆，「這問題非常可笑，完全沒有事實基礎就在潑糞」，吹哨者協會給的資料從未收受任何一塊錢，「我個人與協會從來不幹這種事情」。