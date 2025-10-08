巴西網紅整形「狐狸眼」感染猝逝！　術後腫脹瘀青照曝光

▲小杜特拉接受狐狸眼（fox eyes）」整形手術後死亡。（圖／翻攝自Instagram）



記者張方瑀／綜合報導

巴西時尚網紅小杜特拉（Junior Dutra）日前接受「狐狸眼」（fox eyes）整形手術後曾在社群上公開多張臉部腫脹、瘀青的照片，不久後便出現感染症狀，歷經數月治療仍不幸身亡，得年31歲。

根據《紐約郵報》報導，小杜特拉今年3月在名醫加比（Fernando Garbi）的診所接受「狐狸眼」手術，目的是將眼角上提、打造異國貓眼效果。他術後曾在社群上公開多張臉部腫脹、瘀青的照片，不久後便出現感染症狀。

Influenciador Junior Dutra morre após complicações de procedimento estético “Fox Eyes”



O influenciador e estilista Junior Dutra, de 31 anos, faleceu após complicações causadas pelo procedimento estético conhecido como “Fox Eyes”, que promete levantar o olhar com fios de PDO.… pic.twitter.com/MSLMC5yrZX — Midiagem (@Midiagem_) October 5, 2025

小杜特拉上月向當地媒體透露，感染情況嚴重，並控告加比醫師醫療疏失、詐欺與造成嚴重身體傷害，要求聖保羅警方介入調查。不過，他3日突然出現呼吸困難，被緊急送往醫院搶救，最終仍宣告不治。

他的好友蘇薩（Gean Souza）向巴西雜誌《Quem》證實噩耗，表示死因仍待醫療報告釐清。她難掩悲痛說，小杜特拉生前有許多夢想未完成，「他想陪伴家人，也想出國看看世界。」

加比醫師的律師則否認與此案有任何關聯，反指控那些批評醫師的人是「為了博取短暫關注」，並揚言提告。

所謂的「狐狸眼」手術，又稱為眼角上提術（canthoplasty）或眼角懸吊術（canthopexy），近年在社群媒體上掀起風潮，美國整形外科醫學會（American Society of Plastic Surgeons）指出，這類手術在年輕族群間特別受歡迎，因為不少人會在網路上炫耀術後變化。